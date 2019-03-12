Чарівні волокна: новинка в нігтьовому сервісі розбурхала Instagram

Фото: Ілюстративне фото (instagram.com)

Швидка і проста техніка, з якою впорається навіть новачок

Світ нейл-індустрії розбурхала новинка FiberGlass — тонке скловолокно для нарощування нігтів. Ця техніка вже зацікавила новачків, домашніх користувачів і майстрів, які стежать за інноваціями.

У мережі навіть розгорілися суперечки між тими, хто по-старому звик до паперових форм, і вважає їх ідеальним пристроєм для моделювання правильної форми нігтя і тими, хто стверджує, що скловолокно — це найкраще, що могли придумати для ефекту візуальної натуральності нігтя, так і час нарощування істотно економлять.

Проте, якщо навіть якщо ви не збираєтеся змінювати своїх переконань і продовжите нарощувати на паперові форми, познайомитися з новинкою все ж варто.

1. У пачці знаходяться стрічки скловолокна шириною приблизно 1 см, достатньою, щоб розподілити матеріал по всій ширині нігтя. Для того, щоб почати нарощування, необхідно зробити відріз від стрічки необхідної довжини для кожного нігтя і розкласти їх на столі і намагаючись не розпушувати (відокремлювати волокна необхідно безпосередньо на нігті) злегка прокатати їх чим-небудь круглим, наприклад, апельсиновою паличкою, розподіливши рівномірно волокна по площині.

2. Спочатку потрібно провести стандартну підготовку нігтів, використовуючи баф для зняття глянсового покриття, антисептик і праймер. В якості моделюючого матеріалу можна використовувати гель будь-якого бренду, і навіть густу базу для гель-лаку.

3. Наносимо тонким шаром базу для гель-лаку. Варто відзначити, що на відміну техніки з використанням паперових форм, в цьому випадку спилювати повністю вільний край немає необхідності. Слід залишити хоча б 1 мм, щоб потім плавно зістикувати перехід від нігтя до волокон з внутрішньої сторони.

Фото: (instagram.com)

4. Гелем промазуємо частину нігтя (приблизно 4-5 мм), де будуть розташовуватися волокна. Прикладаємо пластину з скловолокна і розрівнюємо за допомогою інструменту по всій ширині нігтьової пластини. Нюанс: не забудьте залишити запас на ріст нігтя, щоб через тиждень він не зламався.

5. Перед сушінням — акуратно запечатуємо кінці скловолокна на нігті для додатково жорсткості.

6. Після сушіння — набираємо необхідну кількість гелю для вирівнювання нігтьової пластини, і легко, майже по повітрю розподіляємо гель від кутикули до вільного краю. Варто відзначити, що над вільним краєм "об'єм" робити не варто, оскільки ця техніка виконується без поверхневого опіла.

7. Після сушіння, таким же білдер-гелем тонко промазуємо внутрішню частину нігтя, щоб приховати рельєф від волокон.

8. Спилюємо зайвий матеріал на вільному краї, надаючи йому необхідну довжину і форму.

9. Робимо завершальне вирівнювання за допомогою гелю, сушим.

10. Наносимо топ.

Нагадаємо, нещодавно ми розповідали про весняний тренд в дизайні нігтів — "сльози єдинорога". За допомогою нескладної техніки можна створити дійсно казковий візерунок.

А ще ми показали, як зробити френч на 20 секунд, експрес-метод нанесення такого манікюру викликав схвалення у мережі.

Крім того, все нове — добре забуте старе, вирішили майстри манікюру і відродили "техніку одного мазка", придуману ще в 70-ті роки минулого століття.