Вкраплення хижого: Наталя Могилевська вчить носити самий зухвалий принт сезону

Наталя Могилевська, як справжній модний інфлюєнсер, продовжує задавати модні тренди. При цьому в української виконавиці встиг сформуватися свій впізнаваний стиль, якого вона дотримується. Зокрема, Могилевській особливо сподобався анімалістичний принт. Зазначимо, що принт анімальє був особливо популярний у 2019 році. Однак "хиже" забарвлення встигло сильно сподобатися модницям у всьому світі. Тому бренди не поспішають від нього відмовлятися.

На своїй instagram-сторінці Могилевська продемонструвала ще один яскравий "анімальє-образ". А також похвалилася новиною.

З'ясувалося, що Наталя Могилевська стала зірковим тренером відразу двох команд в популярному гумористичному шоу "Ліга Сміху" на "1+1"! Співачка оголосила про прем'єру нового сезону.

“Я щаслива стати Тренером двох прекрасних команд у проекті Ліга Сміху! Ми всі стали дуже серйозними, нам не вистачає легкості, радості та самоіронії. Привітайте мене і побажайте нам удачі!... Мої дорогі, чекаєте новий сезон Ліги Сміху? Повірте, це буде дуже смішно! З 6 березня о 20:15, кожну п'ятницю на 1+1! За кого вболівали в минулих сезонах?" - уточнює у підписників українська співачка.

Також Наталя показала образ для зйомок у першому випуску. Перед камерами Наталія з'явилася в легкому літньому платті довжини міді. Сукня рясно декорована золотими і темно-коричневими плямами, що нагадують "хижий принт". Стильний образ співачки довершують срібні туфлі. На плечі недбало накинутий сірий подовжений жакет - ще один тренд весни-2020. Волосся Наталія розплела і завила їх у великі локони - улюблена зачіска Могилевської. Макіяж зроблений з акцентом на виразні очі виконавиці.

Стильна Наталія Могилевська (фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

Шанувальники Наталії поспішили залишити приємні відгуки під її новим фото:

"Як завжди, гарна"

"Красоточка"

"Боже, Наташа"

"Шокуюча"

"Красуня улюблена"

Скріншот коментарів: instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Зазначимо, що Наталя дійсно останнім часом дуже часто балує шанувальників образами з трендовим принтом. Пропонуємо розглянути кілька найбільш актуальних варіантів на новий сезон.

Могилевська показує, як носити принт анімальє (фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

Нагадаємо, раніше Наталя Могилевська в розкішному платті похвалилася стрункими ніжками.