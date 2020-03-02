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Кішечка: Наталя Могилевська у "хижому" вбранні і платті-комбінації захопила мережу

Lite » Мода 02.03.2020 - 10:54
Кішечка: Наталя Могилевська у "хижому" вбранні і платті-комбінації захопила мережу
Наталя Могилевська (фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

Могилевська вибрала дуже пікантний образ для відвідування студії звукозапису

Наталя Могилевська не проти модних експериментів. Українська виконавиця приміряє останні fashion-тренди. І судячи по всьому, особливо Могилевськоій сподобався повальний тренд на анімалістичний принт. Зазначимо, що принт анімальє і еко-шкіра - два ультра тренди 2019 року. Які були настільки активними і так сильно сподобалися модницям у всьому світі, що перекочували і в новий сезон. І Наталя не поспішає відмовлятися від улюбленого "хижого" принта.

Так, на своїй instagram-сторінці Могилевська опублікувала серію нових фото, на яких позує в дуже яскравому і навіть спокусливому образі. Наталія зазначила, що на вихідних відвідала звукозаписну студію. Співачка готує приємний сюрприз шанувальникам.

Записуємо лаундж-версії моїх відомих хітів. Спасибі Олександру Гаркавому і його оркестру! Ця робота - приголомшлива насолода. Які пісні ви хотіли б почути у лаундж-обробці?" - пише Могилевська.

Кішечка: Наталя Могилевська у &quot;хижому&quot; вбранні і платті-комбінації захопила мережу

Кішечка: Наталя Могилевська у &quot;хижому&quot; вбранні і платті-комбінації захопила мережу

Стильна Наталія Могилевська (фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

Для відвідування студії українська співачка вибрала ефектний комплект. У центрі уваги - трикотажний довгий кардиган з леопардовим принтом на бежевому фоні. Доповнює образ атласна сукня-комбінація чорного кольору. Сукня на тонких бретельках вигідно підкреслює пишну зону декольте виконавиці. Додаткову увагу до якої також привертає мереживо. На одному з фото Могилевська також ефектно демонструє ніжку, яка кокетливо виглядає з розрізу на сукню.

Волосся довжини каре Наталія завила в недбалі локони. А макіяж зроблений з акцентом на смокі-айс. В цілому, вийшов досить спокусливий аутфіт.

Кішечка: Наталя Могилевська у &quot;хижому&quot; вбранні і платті-комбінації захопила мережу

Фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Шанувальники Могилевської також поспішили прокоментувати її нову появу:

  • "Наташааааа, яка прекрасна"
  • "Красуня"
  • “Наталі, перше фото краса!!! Виглядаєш приголомшливо"
  • "Наташа, ви, красуня"
  • "Ви прекрасні, наша улюблена Наталія"
  • “З роками тільки гарніше! Неймовірна"
  • “Ой як красива на 1 фото! Просто чудо, як хороша!"
  • “Наталія часом так проникливо дивиться. Таке враження, що тебе конкретно"

Кішечка: Наталя Могилевська у &quot;хижому&quot; вбранні і платті-комбінації захопила мережу

Скріншот поста: instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Нагадаємо, раніше Віталій Козловський відверто висловився про стосунки з Могилевською.

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