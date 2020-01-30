Вікторія Бекхем намагалася сховатися від папараці під вкрай незвичним для себе нарядом

Вікторія Бекхем (фото: instagram.com/VictoriaBeckham)

Вікторія безуспішно спробувала сховатися від папараці

44-річна дизайнер Вікторія Бекхем вже давно закріпила за собою цілком заслужений статус визнаної ікони стилю. Дружина екс-футболіста Девіда Бекхема вкрай вимогливо підходить до вибору нарядів, демонструючи дійсно ідеальне відчуття стилю. Шанувальники дизайнера вже звикли дивуватися її елегантним аутфітам. Бекхем має талант поєднувати яскраві кольори і "небезпечні" фактури (шовк з твідом, наприклад). Однак днями красуня потрапила в об'єктив папараці в дуже незвичному для себе образі. Вікі намагалася приховати від настирливих фотографів, але нічого не вийшло.

Так, в Лондоні дизайнера "підловили" в повністю чорному образі. Нарешті, шанувальники побачили рідкісний кадр того, як же їх улюблениця одягається в повсякденному "не гламурному" життя. З будинку Бекхем вийшла у вузьких чорних лосинах, які підкреслили струнку спортивну фігуру красуні, а також чорному скороченому світшоті під горло. Спортивний образ доповнює коротка дута курта з капюшоном, яка незвично приховує форми Вікторії. З аксесуарів - чорна кепка на очі, а також масивні кросівки кислотного салатового відтінку.

Вікторія Бекхем у спортивному образі (скріншот поста: instagram.com/victoriabeckhamfrance)

Судячи з усього, Вікторія прямувала в спортзал. Нагадаємо, раніше Вікторія розповіла про свою аскетичну дієту, а також поділилася початком кожного ранку. Зарядившись енергією після не дуже ситного, але смачного сніданку, знаменита британка відправляється в спортзал. Як мінімум дві години вона проводить з тренером. Та кожен раз її тренування різноманітні: від звичного фітнесу та розтяжки до йоги або боксу.

А що стосується спортивного образу Віки, то звичайно її шанувальники звикли бачити свою улюбленицю зовсім в інших аутфітах. Найчастіше британка вибирає брючні комплекти, поєднуючи їх з пальто класичного крою. Як це було нещодавно, коли Вікторія і Девід виходили зі свого будинку. Тоді Вікі блищала перед папараці з настільки незворушним виглядом, немов проходилася по подіуму свого чергового показу.

Скріншот поста: instagram.com/andanews

Скріншот поста: instagram.com/victoriabeckhamfrance

Нагадаємо, раніше Вікторія Бекхем підкорила запальними танцями в міні-шортах. В мережу потрапило відео.