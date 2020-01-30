Виктория Бекхэм пыталась спрятаться от папарацци под крайне непривычным для себя нарядом

Виктория Бекхэм (фото: instagram.com/VictoriaBeckham)

Виктория безуспешно попыталась скрыться от папарацци

44-летняя дизайнер Виктория Бекхэм уже давно закрепила за собой вполне заслуженный статус признанной иконы стиля. Супруга экс-футболиста Дэвида Бекхэма крайне щепетильно подходит к выбору нарядов, демонстрируя действительно идеальное чувство стиля. Поклонники дизайнера уже привыкли удивляться ее элегантным аутфитам. Бекхэм имеет талант сочетать яркие цвета и “опасные” фактуры (шелк с твидом, к примеру). Однако на днях красотка попала в объектив папарацци в очень непривычном для себя образе. Вики пыталась скрыть от назойливых фотографов, но ничего не вышло.

Так, в Лондоне дизайнера “подловили” в полностью черном образе. Наконец-то, поклонники увидели редкий кадр того, как же их любимица одевается в повседневной “не гламурной” жизни. Из дома Бекхэм вышла в облегающих черных лосинах, которые подчеркнули стройную спортивную фигуру красотки, а также черном укороченном свитшоте под горло. Спортивный образ дополняет короткая дутая курта с капюшоном, которая непривычно скрывает формы Виктории. Из аксессуаров - черная кепка на глаза, а также массивные кроссовки кислотного салатового оттенка.

Виктория Бекхэм в спортивном образе (скриншот поста: instagram.com/victoriabeckhamfrance)

Судя по всему, Виктория направлялась в спортзал. Напомним, ранее Виктория рассказала о своей аскетической диете, а также поделилась началом каждого утра. Зарядившись энергией после не очень сытного, но вкусного завтрака, знаменитая британка отправляется в спортзал. Как минимум два часа она проводит с тренером. И каждый раз ее тренировка разнообразна: от привычного фитнеса и растяжки до йоги или бокса.

А что касается спортивного образа Вики, то конечно ее поклонники привыкли видеть свою любимицу совершенно в других аутфитах. Зачастую британка выбирает брючные комплекты, сочетая их с пальто классического кроя. Как это было недавно, когда Виктория и Дэвид выходили из своего дома. Тогда Вики блистала перед папарацци с настолько невозмутимым видом, словно проходилась по подиуму своего очередного показа.

Скриншот поста: instagram.com/andanews

Скриншот поста: instagram.com/victoriabeckhamfrance

Напомним, ранее Виктория Бекхэм покорила зажигательными танцами в мини-шортах. В сеть попало видео.