Була б ведучою: Еліна Світоліна блиснула стрункими ніжками в сукні від українського дизайнера

Світоліна побувала в прямому ефірі ондного з українських телеканалів
Еліна Світоліна знаходиться на даний момент в Києві. Звичайно ж, імениту українську тенісистку, переможницю 15 турнірів Жіночої тенісної асоціації хочуть бачити в гостях багато українських ТБ. Враховуючи, що Еліна не дуже часто буває в Києві. В основному спортсменка тренується на міжнародних базах (часто - у Франції). Однак по приїзду в Києв Світоліна порадувала прямим ефіром у програмі "Сніданок з 1+1", а також новим стильним образом.
Зазначимо, що на цей раз спортсменка з'явилася в літньому повітряному платті довжини по щиколотку. Незважаючи на те, що плаття з довгими рукавами, акуратним комірцем виглядає досить стримано і навіть скромно, воно прикрашене розрізом. На одному з фото Еліна кокетливо виставила струнку ніжку. Також плаття синього кольору в квіточках підкреслює талію. До речі, плаття від відомого українського дизайнера Лілії Пустовіт.
Також образ спортсменки доповнюють яскраві червоні туфлі з металевими вставками. Волосся зібране в акуратний пучок.
"Так я виглядала, якби працювала ведучою новин", - підписала фото Світоліна.
Еліна Світоліна (фото: instagram.com/elisvitolina)
Фото: instagram.com/snidanok
Шанувальники Еліни також поспішили залишити свої схвальні відгуки під її новим фото:
Скріншот коментарів: instagram.com/elisvitolina
До речі, до цього Світоліна поділилася кількома кадрів з фотосесії, яка також пройшла в Києві. Можливо, для одного з глянців. Однак це спортсменка не уточнює. Зате можна розглянути стильний осінній образ у виконанні Еліни.
Стильна Світоліна (фото: instagram.com/elisvitolina)
Нагадаємо, раніше Еліна Світоліна вразила трендовим total black образом - справжня рок-зірка.