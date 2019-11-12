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Фонд видатної тенісистки Еліни Світоліної влаштовує благодійну гала-вечерю

Новини » Прес-релізи     12.11.2019 - 17:35
Фонд видатної тенісистки Еліни Світоліної влаштовує благодійну гала-вечерю

Зірка світового тенісу Еліна Світоліна засновує власний фонд і анонсує благодійний вечір із зірками в підтримку юних талантів - молодих спортсменів, які в майбутньому можуть стати елітою великого тенісу як в Україні, так і на світовому рівні.

Київ, 23 листопада 2019 року — Фонд Еліни Світоліної в Україні (ES Foundation) проводить благодійну гала-вечерю за участю засновниці фонду та її іменитих гостей, де відвідувачі заходу зможуть підтримати ініціативи нещодавно створеного видатною українською тенісисткою проекту.

Гала-вечерю приурочено до офіційного відкриття фонду в Україні, основним завданням якого стане підтримка юних спортсменів-тенісистів. Фонд Еліни Світоліної надаватиме стипендії на розвиток молодих талантів, навчання грі в теніс і участь в міжнародних турнірах, а також буде займатися організацією спортивних зборів та інших освітніх програм, розвивати спортивну інфраструктуру. Крім того, у планах фонду відкриття тенісних кортів в різних областях України.Фонд видатної тенісистки Еліни Світоліної влаштовує благодійну гала-вечерю

Анонсований захід із зірками, який стане частиною цієї благодійної програми, покликаної звернути увагу суспільства на дитячий спорт і показати можливості для його розвитку, відбудеться в суботній вечір о 19.00 у сучасному й комфортабельному заміському комплексі Equides Club (Київська область, с. Лісники, вул. Вишнева, 36). У програмі передбачено: традиційний коктейль, зустрічі та спілкування з чемпіонкою та поважними гостями, гала-вечеря, тихий і гучний аукціони, розважальна програма.

Готовність підтримати ініціативу Еліни Світоліної вже висловили її друзі з усього світу та України. Так, під час заходу буде виставлений ряд оригінальних лотів від відомих персон. Серед них, зокрема: унікальні лоти від світових зірок спорту, спеціальні лоти від Володимира Кличка, епатажного й неповторного Гаріка Корогодського, вина з приватної колекції українського бізнесмена Юрія Сапронова, музичний перформанс від популярної співачки, автора і композитора TAYANNA. До підтримки Фонду Еліни Світоліної вже приєдналися такі компанії, організації та бренди, як Top 5 Management, H-Club, Geos, Kiton, Hilton, ClubMed.

«Моя мета — відкрити двері великого спорту дітям у рідній Україні, а можливо, і запалити нові українські зірки на світовій спортивній арені», — говорить Еліна Світоліна, яка не з чуток знає, як часом складно домагатися вершин у великому спорті, якими важливими є підтримка та віра в успіх, наполегливість і важка щоденна праця. Сьогодні, вже будучи титулованою спортсменкою, за плечима якої безліч перемог, кубків і медалей, своїм основним покликанням Еліна Світоліна бачить передання досвіду новим поколінням, сприяння та підтримку розвитку майбутньої еліти великого тенісу.

Більш детальну інформацію про діяльність Фонду Еліни Світоліної можна отримати на офіційному веб-ресурсі: ukraine.elinasvitolinafoundation.org. А також на сторінках спортсменки в соціальних мережах Instagram (www.instagram.com/elisvitolina) і Facebook (www.facebook.com/elinasvitolinaofficial/).

Еліна Світоліна — перша ракетка України, яка встановила велику кількість національних рекордів. Здобула перемогу в 13 одиночних турнірах WTA (Women's Tennis Association), у тому числі WTA Finals 2018. Третя ракетка світу в професійному світовому рейтингу WTA (2019, 2018), напівфіналістка турнірів Великого шолома (Wimbledon 2019 і US Open 2019), фіналістка WTA Finals 2019. Підтвердила звання найсильнішої тенісистки України та однієї з найсильніших спортсменок світу в цьому виді спорту.

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