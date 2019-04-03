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В яскраво-рожевому міні на яхті: Вінні Харлоу "запалює" з друзями в Майамі

Lite » Мода 03.04.2019 - 21:28
В яскраво-рожевому міні на яхті: Вінні Харлоу "запалює" з друзями в Майамі
Вінні Харлоу (фото: instagram.com/winnieharlow)
Ольга Турчанікова
Журналіст LITE

Фотомодель засипала мережу знімками з відпочинку

24-річна канадська фотомодель Вінні Харлоу останнім часом активно знімається, працює і дає інтерв'ю. Пора і пригальмувати. Дівчина відправилася на заслужений відпочинок в компанії друзів і вже кілька днів викладає численні фото та відео з різних локацій. Вона встигла потанцювати на концерті, поїсти десертів, відзначитися в сторіз разом з чоловіком Даутцен Крус (пара також нещодавно вирушила у Майамі) і покататися на яхті.

Саме тут вона зробила найбільшу кількість знімків і поспішила поділитися ними з підписниками. Модель позує в яскраво-рожевому купальнику і короткій напівпрозорій сукні на тлі води та міського пейзажу. Доповнюють її образ досить яскравий макіяж з накладними віями, розкішна зачіска і численні прикраси: на шию, зап'ястя і навіть ноги дівчина наділа золоті ланцюжки.

Вінні Харлоу
В яскраво-рожевому міні на яхті: Вінні Харлоу &quot;запалює&quot; з друзями в Майамі

Вінні Харлоу в Маямі (фото: instagram.com/winnieharlow)

Виглядає вона по-справжньому щасливою і безтурботною, а деякі знімки вийшли дуже відвертими. Приміром, на одному фото вона позує топлес, прикривши груди руками. На дівчині надіті тільки нижня частина її яскраво-рожевого купальника.

"Наносте свій сонцезахисний крем, крихітки", – додала вона зухвалий підпис.

"Не забувайте і шпильки для волосся, дівчата, вітер сильний", – парирували її фанати, як завжди засипавши незвичайну красуню схвальними коментарями: "Неймовірна!", "Ти така красива", "Ти виглядаєш просто фантастично", "Виглядаєш, як смачна вафля...", "Молочний шоколад...", "Ти неймовірна", "Ох, ці ноги...", "Боже, мені потрібно це плаття"...

В яскраво-рожевому міні на яхті: Вінні Харлоу &quot;запалює&quot; з друзями в Майамі
В яскраво-рожевому міні на яхті: Вінні Харлоу &quot;запалює&quot; з друзями в Майамі

Вінні Харлоу тусить в Маямі (фото: instagram.com/winnieharlow)

До речі, також увагою фоловерів заволоділи і яскраво-рожеві з бордовими вставками кросівки Вінні, в яких вона веселиться на концерті. "Люди запитують мене про мої кросівки весь день! Це A-Cold-Wall", – написала вона, щоб задовольнити цікавість підписників.

Нагадаємо, раніше Вінні Харлоу заворожила відвертою зйомкою з екзотичними птахами.

Також до цього Харлоу дала відверте інтерв'ю знаменитому глянцю.

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