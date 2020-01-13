Уроки стилю: Сальма Хайек демонструє топ-5 ефектних образів на всі випадки життя

Сальма Хайєк останнім часом відвідує багато різноманітних заходів. Актриса ходить на прем'єри, модні події і кінопремії. А тому приводів продемонструвати своє розкішне тіло (а також і почуття стилю) хоч відбавляй. Для кожного нового виходу 53-річна зірка підбирає вбрання, продумані до дрібниць. Потрібно зазначити, що це у неї виходить просто відмінно!

Сальма, яка регулярно показує свої луки численним фоловерам, цього разу влаштувала справжній сюрприз шанувальникам. Зірка зібрала в один пост відразу кілька своїх образів. Надихаємося стильними вбраннями на всі випадки життя!

Взимку яскраві кольори дуже доречні (фото: instagram.com/salmahayek)

Яскраво-жовта сукня з тонким червоним ремінцем на талії, біле пальто і велике золоте кольє. Завершує образ об'ємна сумка на ручці і сонцезахисні окуляри. Сальма не боїться сміливих поєднань навіть у холодну пору року. І, треба сказати, виглядає при цьому просто чудово!

Комфортно і стильно (фото: instagram.com/salmahayek)

Джинси кльош, сорочка, жилет і пальто довжиною до середини литки – стильний кежуал-образ актриси підходить як для світських подій, так і для комфортної прогулянки по місту. Цього разу Сальма, яка обожнює аксесуари, підібрала собі великі сережки, а також залишила незмінну деталь своїх луків – окуляри на пів-обличчя.

Яскраво-блакитний до лиця Сальмы (фото: instagram.com/salmahayek)

Ще один варіант вбрання з тим же пальто. Цтого разу за основу вона взяла ансамбль з життєрадісного блакитного відтінку штанів і блузки з бантом. Доповнили його вузький ремінець на талії і окуляри.

Пальто і кросівки – як і раніше, стильне поєднання (фото: instagram.com/salmahayek)

Затишний і комфортний, цей образ в той же час виглядає стильно і яскраво. Вельветові штани Сальма поєднує з темно-синім светром з V-подібним вирізом. Родзинка – довге пальто з високим коміром, у якому зірці напевно приємно «ховатися» від настирливих папараці, а простим дівчатам – від холоду.

Чорний – відмінний вибір для урочистого вечора (фото: instagram.com/salmahayek)

Якщо попереду важливий вечір, а сукні вже трішки набридли, можна наслідувати приклад Сальми. Класичні широкі штани і блискучий светр додадуть потрібний урочистий акцент і в той же час зроблять образ невимушеним.