Струнка і стильна: Сальма Хайек демонструє ідеальну фігуру в трендових речах сезону

Сальма Хайек (фото: instagram.com/salmahayek)

Дівчина показала нове незвичайне вбрання

Сальма Хайєк обожнює світські заходи, а також виходи в незвичайних нарядах всіх фасонів. Нещодавно вона блищала на червоній доріжці «Золотого глобуса» у вечірній сукні з відвертим декольте, яка підкреслила її пишні форми. Образ вважається одним з найбільш вдалих на церемонії в цьому році і заслужив безліч похвал.

Сальма Хайєк відвідує прем'єри (фото: instagram.com/salmahayek)

Потім 53-річна зірка вирушила на прем'єру фільму «Як бос», де грає одну з головних ролей. На вечірку з нагоди виходу стрічки на екрани вона приміряла зовсім інший образ. Цього разу знаменита красуня обрала класику – чорний костюм: брюки зі стрілками і широким ременем, фрак, а також чорну шовкову сорочку, які доповнила мініатюрної сумочкою, кольє з дорогоцінними каменями і тонким обідком. Вийшло стильно і незвично!

Сальма в новому образі (фото: instagram.com/salmahayek)

І ось – новий лук, який точно варто повторити тим, хто любить багатошаровість і поєднання "непоєднуваного". Образ знаменитості склали широкі, злегка розкльошені штани, сорочка з рукавами-ліхтариками з широкими манжетами, а зверху зірка накинула довге пальто. Всі речі пошиті з картатої тканини. Доповнили лук великі сонцезахисні окуляри. У такому вбранні вона відвідала прем'єру вже згаданого фільму в Нью-Йорку.

Нагадаємо, нещодавно Сальма підкорила мережа своєю молодістю і красою. Актриса опублікувала фото крупним планом, де постала з легким макіяжем. А тому її обличчя можна було розгледіти в найдрібніших подробицях. Пружна сяюча шкіра, свіжий живий погляд і чуттєві губи змусили прихильників писати численні захоплені коментарі. І дивуватися, як вона може виглядати такий молодо в 53 роки.