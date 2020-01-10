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У сріблі та золоті: Сальма Хайек підкорила мережу новим розкішним образом

Lite » Мода 10.01.2020 - 18:55
У сріблі та золоті: Сальма Хайек підкорила мережу новим розкішним образом
Сальма Хайек (фото: instagram.com/salmahayek)

Актриса блищить на світському івенті

Сальма Хайєк здійснила новий вихід у світ. Зірка відвідала церемонію нагородження від Національної ради кінокритиків США (National Board of Review), де вручила нагороду своїй колезі і давній подрузі Рене Зеллвегер. Про це актриса повідомила на своїй сторінці в Instagram, написавши: «Для мене було честю вручити нагороду за кращу жіночу роль від National Board of Review моїй подрузі Рене Зеллвегер за її приголомшливу роль у «Джуді». Спасибі @theebillyporter за те, що ти мій друг...», – написала вона.

У сріблі та золоті: Сальма Хайек підкорила мережу новим розкішним образомСальма і Біллі (фото: instagram.com/theebillyporter)

На вечір вона вирушила в розкішному сріблястій сукні з довгими рукавами, невеликим коміром і палітурками на талії. Доповнили сяюче вбрання золотисті босоніжки, маленька стьобана сумочка – також золотиста, а завершували образ сережки з великими каменями. Волосся їй поклали вишуканими хвилями, а макіяж зробили яскравий, з акцентом на очі.

У сріблі та золоті: Сальма Хайек підкорила мережу новим розкішним образомУ сріблі та золоті: Сальма Хайек підкорила мережу новим розкішним образомУ сріблі та золоті: Сальма Хайек підкорила мережу новим розкішним образомСальма в новому образі (фото: instagram.com/salmahayek)

На більшості фото, які кінодіва опублікувала у своєму мікроблозі, вона позує в компанії свого друга – американського актора і співака Біллі Портера. Вони удвох стоять на брендволі, а також сидять в залі. Білл, який завжди намагається виділитися нарядами (на церемонію «Оскара» 2019 він з'явився в костюмі з довгою спідницею), цього разу був досить скромний. Актор одягнув білі штани, білу сорочку, а зверху накинув золотистий жакет від Gucci. Так що вони зі своєю супутницею виглядали більш ніж гармонійно.

Нагадаємо, останнім часом Сальма любить часто бувати на світських заходах, демонструючи стильні вбрання. Цікаво, що вона однаково добре виглядає в ділових костюмах, вишуканих вечірніх сукнях, а також ультрамодних дизайнерських творіннях. Так що численні лайки і коментарі від шанувальників по всього світу цілком заслужені.

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Новини України Сальма Хайек
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