Уроки стилю: Роузі Хантінгтон-Уайтлі показала, як носити трендові речі сезону

Британська модель демонструє нову підбірку образів
Роузі Хантінгтон-Уайтлі любить красу і намагається, щоб все було ідеально – від образів до інтер'єру. Принаймні, про це говорить її сторінка в Instagram. Тут 32-річна модель демонструє всі свої б'юті-розробки і стильні знахідки. Кілька годин тому вона представила нову добірку нарядів на всі випадки життя.
Мабуть, Роузі прислухалася до фанатів, які недавно просили розповісти на сайті Rose Inc. про складання своїх луків. Хоча такі серії кадрів – не рідкість в мікроблозі британської ікони стилю. Дівчина намагається поділитися з фоловерами знаннями, які почерпнула у світі моди. Тим не менше, кожен раз тут повно свіжих ідей і незвичайних поєднань, які можна (і потрібно) брати на замітку всім, хто хоче виглядати не гірше знаменитості.
Отже, щоб скласти стильний лук "від Роузі", достатньо мати в гардеробі такі речі. Кілька видів штанів: джинси-скінні, класичні широкі і злегка розкльошені, шорти-велосипедки. Їх поєднуємо з короткими кроп-топами, сорочками і класичними блузами. Такий комплект чудово підійде для прогулянки по місту, зустрічей з друзями, а також для ділових мітингів.
Фігура Роузі дозволяє їй будь-які експерименти (фото: instagram.com/rosiehw)
Жіночні довгі і вузькі спідниці міді добре виглядають з об'ємними піджаками і вільного крою сорочками. Є тут і плаття, піджак, яке ми вже бачили на сторінці Роузі – воно особливо підійде власницям струнких ніг. А ось коралова сукня з широкими рукавами від Givenchy завдяки незвичайному крою "прибере" зайві сантиметри і зробить образ урочистим і яскравим. Вона допоможе виділитися на будь-якій світській події.
Доповнити образи Роузі радить витонченими босоніжками на високому каблуці або ж своїми улюбленими мюлями від Bottega Veneta. З аксесуарів вона надає перевагу сумці-клатчу від цього ж бренду, великим сонцезахисним окулярам, а також золотистим браслетам, сережкам та намисту – куди цього літа без них?