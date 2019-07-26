Модна ікона: Роузі Хантінгтон-Уайтлі блиснула стрункими ногами і бездоганним смаком

Роузі Хантінгтон-Уайтлі (фото: instagram.com/rosiehw)

32-річна зірка прирняла участь у новій фотосесії

Роузі Хантінгтон-Уайтлі відома своїм бездоганним смаком і робочим ентузіазмом. Здавалося б, одна з найпопулярніших у світі моделей з мільйонними контрактами і власним бізнесом може дозволити собі відпочити від постійних зйомок. Але 32-річна красуня не може сидіти без діла. Нещодавно вона взяла участь в гарячій фотосесії, де приміряла шкіряний костюм в дусі байкерів. Такі кадри не залишили байдужим, мабуть, нікого. Та цього дівчині Джейсона Стетхема здалося мало.

Роузі обожнює стильні вбрання (фото: instagram.com/rosiehw)

Кілька годин тому британська супермодель показала нові кадри. Вона приміряла чорне об'ємне плаття-жакет з короткими рукавами на гудзиках, яке відкрило її стрункі довгі ноги і підкреслило крихкість фігури. Доповнили його босоніжки на високих підборах незвичайної форми, чорні сонцезахисні окуляри прямокутної форми і свелто-бежевий клатч. Зачіска і макіяж зірки максимально природні. До речі, у підписі до фото Роузі позначила, що це її улюблені й найбыльш використовувані аксесуари цього літа.

Модель готує новий проект (фото: instagram.com/rosiehw)

Судячи з сторыз, красуня знімається для чергового проекту власного бренду Rose Inc. Нагадаємо, його вона організувала не просто як марку косметики, а щось більше. На сторінці бренду можна знайти масу навчальних відео та ідей для макіяжу, так і для зачіскок. Роузі вкладає в проект всю душу, сама часто знімається в роликах і запрошує відомих колег – візажистів, моделей та інших діячів індустрії.

Роузі останнім часом досить активна (фото: instagram.com/rosiehw)

За такої активності не забуває вона й про сім'ю. Дівчина – справжня підтримка, критик і головна фанатка свого знаменитого коханого. Вона невпинно постить зворушливі фото з Джейсоном, в підписах розповідаючи, як вона його любить і пишається. Зовсім нещодавно відбулася прем'єра його нового фільму, куди Роузі вирушила разом зі Стетхэмом. Зірки виглядали так, ніби вони тільки зустрілися – закохані, щасливі, вони постійно обіймалася і цілувалася. А між тим їх синові нещодавно виповнилося 2 роки.