Просто і ефектно: бездоганний офісний образ від Роузі Хантінгтон-Уайтлі

Роузі Хантінгтон-Уайтлі

Модель вчить носити білий

Роузі Хантінгтон-Уайтлі завжди відрізнялася умінням одягатися. Її фірмовий стиль пізнаваний: навіть у повсякденному житті дівчина обожнює класику і прості елегантні речі, які вміло комбінує з кежуал-деталями. На своїй сторінці в Instagram модель часом викладає цілі добірки продуманих до дрібниць образів, які так і хочеться повторити.

Можливо, почуття стилю у неї, як у британки, просто в крові. А може, тому сприяла співпраця з кращими світовими фешн-брендами. Одне точно: якби у Роузі була своя марка одягу, вона б точно мала успіх!

Модель вміє складати образи на всі випадки життя (фото: instagram.com/rosiehw)

Кілька годин тому модель показала нові фото, на яких представила новий бездоганний образ. В цей раз Роузі віддала перевагу одному з своїх улюблених колоьрів – білому. 32-річна супермодель одягла штани з кишенями і високою посадкою, які доповнила простим білим топом. Взута вона в свої улюблені тілесного відтінку мюлі на високому каблуці з квадратним носком від Bottega Veneta.

Новий стильний лук від моделі (фото: instagram.com/rosiehw)

А з аксесуарів обрала тонкий ремінь і розкішні прикраси від Bvlgari: годинник з ремінцем-"змійкою", кільце незвичайної форми, масивний браслет і лаконічні сережки. Присутня в кадрі ще одна її улюблена деталь цього літа – об'ємна сумка-косметичка Bottega Veneta, якою Роузі часто доповнює свої луки. Волосся модель зібрала в пучок на потилиці, а макіяж зробила досить виразний.

Образи моделі завжди продумані до останньої деталі (фото: instagram.com/rosiehw)

До речі, вона позує в розкішному офісі Rose Inc. Судячи з фото, до дизайну інтер'єру також доклала сама Роузі. Втім, як і до всього, що стосується її бізнесу. На своєму сайті вона особисто бере інтерв'ю у відомих персон зі світу моди, знімається в якості моделі і намагається зробити контент простим і доступним всім. "Працюємо над нашим новим календарем вмісту @roseinc. Скажіть, кого або що б ви хотіли бачити на сайті?", – підписала фото Роузі.

Офіс Rose Inc. (фото: instagram.com/rosiehw)

Шанувальники почали бурхливо обговорювати цікаві для них теми, головні з яких: "Як одягнутися в стилі Роузі", "Кращі б'юті-"хитрощі", які Роузі засвоїла за роки роботи", а також звідки модель черпає натхнення для інтер'єру.