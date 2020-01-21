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Стильні будні: Роузі Хантінгтон-Уайтлі показала, як зробити офісний гардероб жіночним

Lite » Мода 21.01.2020 - 20:20
Стильні будні: Роузі Хантінгтон-Уайтлі показала, як зробити офісний гардероб жіночним
Роузі Хантінгтон-Уайтлі (фото: instagram.com/rosiehw)
Ольга Турчанікова
Журналіст LITE

Модель дає нові уроки стилю

Роузі Хантінгтон-Уайтлі вміє подати будь-який образ так, що його тут же хочеться повторити. А тому вона – улюблениця глянцевих видань по всьому світу. Цього разу британська ікона стилю стала героїнею нового номера The Sunday Times Style, де приміряла масу стильних речей для сучасної ділової жінки. В інтерв'ю британська красуня розповіла про свій бізнес, а також про материнство та уміння все встигати.

Стильні будні: Роузі Хантінгтон-Уайтлі показала, як зробити офісний гардероб жіночнимСтильні будні: Роузі Хантінгтон-Уайтлі показала, як зробити офісний гардероб жіночнимРоузі прикрасила нову обкладинку (фото: instagram.com/gigihadid)

Для зйомки Роузі підібрали кілька стильних класичних поєднань, які можна сміливо брати за приклад при формуванні свого гардеробу. За основу стилісти взяли брюки з високою посадкою, а також ніжні жіночні блузи, об'ємні жакети і аксесуари. Надихаємося!

Стильні будні: Роузі Хантінгтон-Уайтлі показала, як зробити офісний гардероб жіночним

Ніжність і жіночність доречні скрізь (фото: instagram.com/rosiehw)

Білі штани і вільна блуза шовкова бежевого відтінку, доповнені золотистими масивними прикрасами, бездоганним макіяжем і стильною "мокрою" укладкою... Складно придумати більш вигідне поєднання, коли потрібно використовувати не тільки свій розум, але і жіночу чарівність. Ще один варіант "верху" – ніжно-жовта блузка з коміром і широкими рукавами, яку 32-річна зірка приміряла на обкладинці.

Стильні будні: Роузі Хантінгтон-Уайтлі показала, як зробити офісний гардероб жіночнимСтильні будні: Роузі Хантінгтон-Уайтлі показала, як зробити офісний гардероб жіночним

Білий – ідеально для офісу (фото: instagram.com/rosiehw)

Ще один образ, який точно допоможе зробити офісні будні яскравими і стильними – total white. Білі штани, топ і жакет, які дещо відрізняються тонами, складають вигідний з усіх сторін діловий ансамбль. А вже від чоловіків-колег відбою точно не буде! Якщо ви хочете більше експериментів, спробуйте жакет замінити об'ємним піджаком молочного відтінку.

Стильні будні: Роузі Хантінгтон-Уайтлі показала, як зробити офісний гардероб жіночним

Роузі відмінно виглядає у всіх стилях (фото: instagram.com/rosiehw)

Чорні брюки з високою посадкою і светр яскравого відтінку разом виглядають неймовірно гармонійно. Таке поєднання напевно додасть фарб в робочі будні. Зрозуміло, з занадто сміливим вирізом, як у моделі, не варто йти на ділову зустріч. А ось придивитися до силуету і повторити, безумовно, потрібно.

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