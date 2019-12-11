Уроки стилю: Кайлі Дженнер демонструє, з чим носити шкіряні штани

Кайлі Дженнер – яскрава дівчина, що обожнює модні речі і незвичайні аутфіти. І хоча іконою стилю її назвати не можна, дечому вона все ж може навчити своїх послідовниць. Приміром, як поєднувати мастхев сезону – шкіряні штани. У Кайлі, до речі, є декілька шкіряних штанів. А ще вона любить вдягати шкіряні сукні, плащі, комбінезони. Так як знає: ніщо так не підкреслить її знамениті форми і не зробить образ спокусливим і зухвалим.

Кайлі в новому образі (фото: instagram.com/kyliejenner)

Для нічного виходу в світ Кайлі обрала незвичайну модель – штани світло-коричневого відтінку з високою талією, перехоплені на щиколотках. Такий фасон зробив зірку візуально стрункішою. Ідеальним доповненням до них став джемпер бежевого відтінку з нарочито видовженими рукавами, який Дженнер заправила в штани. А завершили його маленька сумочка і лакові туфлі в тон всьому вбранню. З аксесуарів вона вибрала кільце з великим каменем. Останній штрих – яскравий мейк-ап з виразними стрілками, а також укладенеі завитками волосся. «Ніч дівчат», – написала Кайлі, натякаючи, що їх з подружками чекає веселий вечір.

Кайлі з донькою (фото: instagram.com/kyliejenner)

До речі, в сторіз вона також показала малу Стормі. Дівчинка, яка часто супроводжує знамениту маму навіть під час зустрічей з її подругами, вночі, звичайно ж, приєднатися до неї не могла. Але перед виходом бізнесвумен вирішила ще раз продемонструвати свої материнські почуття. Вона зробила кумедне фото на тлі стіни, де обнімає дочку.

Кайлі вибрала чудовий образ (фото: instagram.com/kyliejenner)

Нагадаємо, нещодавно разом з малятком і подругою Кайлі побувала на відпочинку. Вони каталися на скейтабордах, насолоджувалися зимовими видами і робили масу фото в брендових вбраннях. Такий ретріт Кайлі влаштувала після презентації різдвяної колекції, яка вимагала багато сил і часу. А також після розставання з колишнім коханим і батьком її дитини Тревісом Скоттом. Як відомо, зараз пара взяла паузу у відносинах, але рідні та шанувальники все ж сподіваються, що інста-діва і репер зійдуться.