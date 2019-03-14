Розумниця і красуня: Наталія Водянова надихнула стильним образом в Абу-Дабі

Супермодель вирушила в Абу-Дабі на Всесвітні літні ігри Спеціальної Олімпіади

Активное участие в общественной жизни и благотворительности – одна из важных сторон деятельности Натальи Водяновой. Так, зимой она устроила ярмарку Fabulous Fund Fair для сбора средств фонду "Обнаженные сердца". Затем посетила лондонское мероприятие WE Day, организованное компанией WE Charity, где рассказала о периоде и важности гендерного равенства. А сегодня филантроп и мама 5-х детей отметилась в Абу-Даби на Всемирные летние игры Специальной Олимпиады 2019 года, где участвуют люди с ограниченными интеллектуальными возможностями.

На своей страничке в Instagram она поделилась новым фото и подписала:

"Всем доброго утра из Абу-Даби, где сегодня стартуют долгожданные Всемирные летние игры Специальной Олимпиады. Будет множество вдохновляющих моментов встреч с удивительными людьми, атлетами и участниками движения".

Наталья Водянова в Абу-Даби (фото: instagram.com/natasupernova)

В многочисленных сториз супермодель познакомила подписчиков с организаторами мероприятия, среди которых Тимоти Шрайвер – председатель Специальной Олимпиады. А также провела мини-экскурсию по Абу-Даби.

Нужно сказать, подобные ивенты Наталья обожает. Так, на снимках и видео из Абу-Даби она буквально светится счастьем. И к слову, наряд, который она выбрала для первого дня, только подчеркивает ее жизнерадостное настроение и свежесть.

Наталья Водянова в Абу-Даби (фото: instagram.com/natasupernova)

На торжественную часть мероприятия Наталья надела стильную белую блузу с необычными деталями, а также костюм с черно-белым цветочным принтом: длинную юбку плиссе и укороченный жакет. Дополнили картину длинные сережки с жемчугом и черные босоножки на высоком каблуке с застежками на щиколотках. А еще – бейдж, который она щедро украсила брендированными значками и брошками и отметила шутя: "Дети в этом году не приехали, так что я официальный носитель значков".

В ответ подписчики как всегда восхитились добрым сердцем и красотой Натальи, написав много теплых слов: "Как вам удается успевать делать столько добрых дел, семья, работа и всегда выглядеть так прекрасно!", "Умница и красавица. Удачи!", "Наташенька, спасибо за все добрые дела! Вы вдохновляете людей, молодых мам и являетесь примером: какие ставить цели, как преодолевать трудности и добиваться результатов; и как любить жизнь!".



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