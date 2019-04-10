Сліпуча: новий ангел Victoria's Secret Грейс Елізабет поділилася емоційним відео

Бренд Victoria's Secret оголосив ім'я ще одного "ангела"
Четвертою і останньою в цьому році моделлю, яка удостоїлася честі носити ангельські крила, стала 22-річна американка Грейс Елізабет. Дівчина з яскравою зовнішністю і класичною красою почала свою кар'єру в 16 років, вже встигнувши попрацювати з багатьма світовими брендами, включаючи Guess, Polo Ralph Lauren, Miu Miu, Chanel, і прикрасивши безліч обкладинок.
А до знаменитого сімейства Victoria's Secret вона приєдналася в 2016-му році, рекламуючи лінію PINK. А тепер перейшла на істотно новий для моделі рівень, підписавши новий контракт і ставши офіційним "ангелом" марки.
Чарівна Грейс Елізабет (фото: instagram.com/lovegrace_e)
Першими новину повідомили офіційні представники бренду. "Від обличчя PINK до повноцінного АНГЕЛА! Вітаємо, Грейс!". А слідом за ними слів радості не стримала і сама модель.
Дівчина опублікувала відео на своїй сторінці в Instagram, написавши емоційне звернення:
"Це майже нереально, я весь час щипаю себе! З того моменту, як я прийшла в модельний світ, моєю метою було працювати з Victoria's Secret. Сьогодні я з гордістю оголошую, що я ... (барабанний дріб, будь ласка) НОВИЙ АНГЕЛ!!! Я навіть не можу висловити, як я вдячна всій моїй родині, друзям і шанувальникам за вашу постійну підтримку і віру в мене. Ви були найбільшою силою в моєму подорожі. Я так схвильована цією наступною главою в моєму житті і в моїй кар'єрі. Спасибі Ед Разек, Моніка Митро, Джон Пфайфер, Софія Неофіту і Мішель Прыано за те, що вони привітали мене з розпростертими обіймами в цій неймовірній сім'ї. Я люблю всіх вас", – написала вона.
This almost feels unreal, i've been pinching myself all morning! Since the moment I entered the modeling world my goal was to work with Victoria Secret. Today I am proud to announce I am... (drumroll please) THE NEWEST ANGEL!!! I can't even express how grateful I am to all of my family, friends, and fans for your constant support and belief in me. You guys have been the biggest force behind my journey. I'm so excited for this next chapter in my life and in my career. Thank you Ed Razek, Monica Mitro, John Pfeifer, Sophia Neophitou, Michelle and Priano for welcoming me with open arms to this incredible family. I love you all
В інтерв'ю Harper's Bazaar Грейс зізналася, що грандіозна новина застала її на пляжі в Мексиці, куди вона полетіла відпочивати. І першою, кому вона повідомила її, була мама.
"Я написала мамі на пошту, а коли нарешті додзвонилася, вона сказала: "Алло, це мій ангел?", – з посмішкою згадує Елізабет.
В якості презенту від білизняного бренду Грейс отримала розкішну білизну і плаття.
"Я танцювала в ньому фламенко на пляжі всю ніч! Я ніколи не забуду!", – поділилася Грейс. Також красуня зізналася, що дуже амбітна, у неї далекосяжні плани, в тому числі зіграти в кіно. І контракт Victoria's Secret, що відкриває масу перспектив, напевно допоможе їй в цьому.
Нагадаємо, раніше стало відомо ім'я ще одного "ангела". Нею стала модель Леомі Андерсон, яка показала пікантні фото.
А до цього стало відомо про ще двох красунь - нових "ангелах Вікторії". Ними стали Алексіна Грем і Барбара Палвін. Дивіться та дізнавайтесь більше про нових посланницах бренду.