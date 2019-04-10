Сліпуча: новий ангел Victoria's Secret Грейс Елізабет поділилася емоційним відео

Грейс Елізабет (фото: instagram.com/lovegrace_e)

Бренд Victoria's Secret оголосив ім'я ще одного "ангела"

Четвертою і останньою в цьому році моделлю, яка удостоїлася честі носити ангельські крила, стала 22-річна американка Грейс Елізабет. Дівчина з яскравою зовнішністю і класичною красою почала свою кар'єру в 16 років, вже встигнувши попрацювати з багатьма світовими брендами, включаючи Guess, Polo Ralph Lauren, Miu Miu, Chanel, і прикрасивши безліч обкладинок.

А до знаменитого сімейства Victoria's Secret вона приєдналася в 2016-му році, рекламуючи лінію PINK. А тепер перейшла на істотно новий для моделі рівень, підписавши новий контракт і ставши офіційним "ангелом" марки.

Чарівна Грейс Елізабет (фото: instagram.com/lovegrace_e)

Першими новину повідомили офіційні представники бренду. "Від обличчя PINK до повноцінного АНГЕЛА! Вітаємо, Грейс!". А слідом за ними слів радості не стримала і сама модель.

Дівчина опублікувала відео на своїй сторінці в Instagram, написавши емоційне звернення:

"Це майже нереально, я весь час щипаю себе! З того моменту, як я прийшла в модельний світ, моєю метою було працювати з Victoria's Secret. Сьогодні я з гордістю оголошую, що я ... (барабанний дріб, будь ласка) НОВИЙ АНГЕЛ!!! Я навіть не можу висловити, як я вдячна всій моїй родині, друзям і шанувальникам за вашу постійну підтримку і віру в мене. Ви були найбільшою силою в моєму подорожі. Я так схвильована цією наступною главою в моєму житті і в моїй кар'єрі. Спасибі Ед Разек, Моніка Митро, Джон Пфайфер, Софія Неофіту і Мішель Прыано за те, що вони привітали мене з розпростертими обіймами в цій неймовірній сім'ї. Я люблю всіх вас", – написала вона.

В інтерв'ю Harper's Bazaar Грейс зізналася, що грандіозна новина застала її на пляжі в Мексиці, куди вона полетіла відпочивати. І першою, кому вона повідомила її, була мама.

"Я написала мамі на пошту, а коли нарешті додзвонилася, вона сказала: "Алло, це мій ангел?", – з посмішкою згадує Елізабет.

В якості презенту від білизняного бренду Грейс отримала розкішну білизну і плаття.

"Я танцювала в ньому фламенко на пляжі всю ніч! Я ніколи не забуду!", – поділилася Грейс. Також красуня зізналася, що дуже амбітна, у неї далекосяжні плани, в тому числі зіграти в кіно. І контракт Victoria's Secret, що відкриває масу перспектив, напевно допоможе їй в цьому.

Нагадаємо, раніше стало відомо ім'я ще одного "ангела". Нею стала модель Леомі Андерсон, яка показала пікантні фото.

А до цього стало відомо про ще двох красунь - нових "ангелах Вікторії". Ними стали Алексіна Грем і Барбара Палвін. Дивіться та дізнавайтесь більше про нових посланницах бренду.