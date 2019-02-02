Топ-10 порад, як "омолодити" свій гардероб

Фото: Сью Крайцман, Дафні Селф і Бріджит Сужорнер (instagram.com/daphneselfe)

Стилю можна навчитися, головне не саботувати основні правила

Для прикладу візьмемо гардероб однієї з найзнаменитіших літніх моделей сучасності — Дафні Селф. 90 річна британка ось вже 70 років працює в моделінге і не збирається зупинятися. Знаменитість відмінно знає, як "омолодитися" за допомогою гардеробу.

1. Зраджуйте

Мода зараз занадто швидкоплинна, щоб бути вірною одному стилю хоча б кілька років поспіль. Тому не варто чіплятися навіть за дуже улюблені речі, якщо вони дійсно застаріли. Зраджуйте речам - викиньте нарешті чобітки зі стертими підборами, потерті сумки і шапочки зі стразиками і цілими клумбами з вывязаных кольорів. Залишайтися вірними людям.

Фото: (instagram.com/daphneselfe)

2. Приберіть зайве

Золоті комплекти, що складаються з однакових сережок, кулона і кільця, які ви купили на першу зарплату і носите ось уже 20 років поспіль — пора зняти, твердять стилісти. Носити всі свої багатства одночасно — поганий тон, краще поекспериментуйте з трендовою біжутерією.

Фото: (instagram.com/daphneselfe)

3. Дозуйте сексуальність

Сексуальність – це не еліксир молодості гардеробу. Зухвале міні і декольте не зроблять їх володарку автоматично на 15 років молодше, швидше навпаки, викличуть підозри, що "мадам" відчайдушно молодится. Тому "градус" сексуальності в гардеробі з кожним роком варто потроху знижувати, роблячи ставку на блиск в очах і молодість душі.

Фото: (instagram.com/daphneselfe)

4. Створіть силует

Бодипозитив в тренді, але деякі занадто буквально розуміють це віяння. Адже ні для кого не секрет, що чіткий і рівний контур тіла — ознака його молодості. Тому, саме з любові до свого тіла варто підібрати собі коригуючу білизну і записатися в тренажерний зал.

Фото: (instagram.com/daphneselfe)

5. Купіть бюстгальтер

Нова красива білизна завжди додає свіжості образу. Вона непомітна оточуючим, однак додає впевненості господині і йде на користь загальному силуету. Тому, позбудьтеся від старих разношенных, але зручних бюстгальтерів і вирушайте за новим, який додасть красивої форми вашому бюсту.

Фото: (instagram.com/daphneselfe)

6. Уникайте зістарених речей

Не носіть штучно зістарені, потерті, рвані речі або одяг з латками, особливо це стосується верхньої частини тіла. "Рванина" і затерта тканина в області обличчя створить відчуття неохайності, нечіткості і сірості.

Фото: (instagram.com/daphneselfe)

7. Створіть базу

Базовий гардероб — це порятунок для жінок будь-якого віку. Речі з якісних тканин, природних відтінків і простого крою йдуть абсолютно всім і одночасно можуть зробити їх володарку візуально молодшою.

Фото: (instagram.com/daphneselfe)

8. Додайте індивідуальності

Після того, як база зібрана (нейтральна, проста, якісна, що добре сидить) можна обережно додавати свою яскраву індивідуальність.

Фото: (instagram.com/daphneselfe)

9. Носіть денім

Денім творить справжні дива навіть із, здавалося б, самим безнадійним гардеробом. Досить буде купити всього пару джинсів, але таких, які будуть сидіти на фігурі ідеально, і краще всього класичного кольору, без потертостей і декору. Важлива так само посадка — вибирайте середню або завищену, джинси, які сидять низько на стегнах видадуть у вас даму, що ностальгує за 2000-ним роком.

Фото: (instagram.com/daphneselfe)

10. Полюбіть себе!

Ніщо так не молодить, як блиск в очах і гарний настрій.

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