Супермама: Наталія Водянова зворушила ніжним знімком з дітьми

37-річна красуня зазначила французький День матері
Наталя Водянова, як мати п'ятьох дітей, а також кохана французького мільйонера, відзначила День матері два рази. 13-го травня, коли весь світ вшановував своїх мам, супермодель виклала в мережу оригінальний знімок з подушкою. А вчора це зворушливий свято відзначали у Франції. В честь такої події Водянова підготувала новий пост. Фото зі всіма дітьми, 17-річним Лукасом, 13-річної Невою, 11-річним Віктором, 5-річним Максимом і 2-річним Романом вона підписала: "А ви знали, що в той час як більша частина світу відзначає День Матері у другу неділю травня, Франція – в останню неділю травня. Вітаю всіх матерів і їх дітей".
Знімок був зроблений під час сімейної поїздки на південь Франції. Тоді в подорож в комуну Сен-Поль-де-Ванс Наталія взяла не тільки всіх дітей і близьку подругу – італійську супермодель Мариякарлу Босконо, але і 90-річну бабусю Ларису Гаврилівну.
Шанувальники, які вже звикли до постів з дітьми супермоделі, тим не менш, завжди знаходять нові теплі слова.
Також багато висловили невдоволення, що Наталя приховала сердечками лиця синів від Антуана Арно.
До речі, нещодавно знамениту красуню запідозрили в 6-ї вагітності. Втім, сама Наталя цю інформацію спростувала в жартівливому тоні. Та й її бездоганна фігура, яку вона продемонструвала в Каннах, говорить про те, що поки що в родині Арно-Водянова додавання не очікується.