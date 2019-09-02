Стрункі ноги і розкішні вигини: Моніка Беллуччі блищить в новій зйомці для глянцю

Моніка Беллуччі, яка останнім часом часто знімається для глянцевих видань, показала новий проект. В цей раз 54-річна актриса взяла участь у фотосесії для бельгійського Marie Claire. Красуня продемонструвала розкішні вбрання від відомих дизайнерів, а також і свою природну сексуальність. Яка з роками, здається, проявляється все сильніше.

Моніка для вересневого Marie Claire (фото: instagram.com/monicabellucciofficiel)

Так, на фото, яке акторка показала у себе в мікроблозі, вона з'явилася в чорному боді Dior і пишній напівпрозорій спідницй в білий горох. Доповнили образ лаконічна укладка і чуттєвий макіяж. Моніка присіла, показавши свої довгі стрункі ноги і точені руки. Виглядає вона молодо і свіжо, що відразу ж відзначили її фоловери.

Для другого лука їй підібрали сукню з величезним блакитним шлейфом, зшитим з численних пишних воланів, і голою спиною. Моніка стоїть біля вікна, дивлячись у кадр через плече. Плавний вигин спини, звабливий погляд, чудовий вид – цей кадр, мабуть, викликав ще більший ажіотаж у мережі. «Божественна», «найкрасивіша в світі», «неймовірна», – не втомлюються захоплюватися шанувальники знаменитої актриси.

Моніка виглядає бездоганно (фото: instagram.com/jennifermassaux)

Не менше розмов в мережі, ніж спокусливі знімки Моніки, викликала поява актриси на Венеціанському кінофестивалі разом з екс-чоловіком Венсаном Касселем. Зірки не просто з'явилися разом на публіці – вони відвідали прем'єру оновленої версії фільму Гаспара Ное «Незворотність» – але і після опублікували фото в своїх мікроблогах, дякуючи за можливість взяти участь у такому проекті.

Венсан Кассель, Гаспар Ное і Моніка Беллуччі (фото: instagram.com/vincentcassel)

Виглядали колишні кохані трохи скутими і збентеженими, до того ж між ними стояв режисер фільму, але тим не менш – ця перша поява пари на людях демонструє, що пара намагається зберегти дружні відносини.