У відвертому міні: 46-річна Хайді Клум похвалилася стрункими ногами і пишними формами

Хайді Клум (фото: instagram.com/heidiklum)

Зірка блищить на America's Got Talent

Хайді Клум – не тільки затребувана модель, але і популярна телеведуча. 46-річна зірка брала участь у багатьох шоу, а зараз зайнята, в тому числі, і на зйомках America's Got Talent. Знаменитість, відома своєю любов'ю до відвертого одягу, на кожний ефір намагається приміряти новий яскравий образ, щоб схвилювати натовп своїх фанатів. Кілька годин тому Хайді показала черговий з них.

Хайді в свої 46 виглядає неймовірно! (фото: instagram.com/heidiklum)

Німецька зірка вийшла на сцену конкурсу в зухвалій блискучий міні-сукні з напівпрозорими рукавами і глибоким декольте. Таке вбрання продемонструвало відразу всі "козирі" спокусливої моделі: пишні груди, а заодно і довгі стрункі ноги. Доповнили образ босоніжки на витончених підборах, а також сережки-підвіски. Волосся Клум уклали легкими "пляжними хвилями", а макіяж зробили в пісочних тонах. Вийшло вельми спокусливо і гламурно.

Хайді хвалиться розкішною формою (відео: instagram.com/heidiklum)

Хайді поспішила викласти в мережу декілька фото і відео, щоб її лук можна було розглянути з усіх боків. І, зрозуміло, відразу ж отримала масу компліментів від шанувальників. "Богиня", "Найкрасивіша", "Гаряче", – пишуть захоплені фоловери.

Хайді на церемонії "Греммі" 2020 (фото: instagram.com/heidiklum)

До речі, для церемонії "Греммі" 2020, яка відбулася днями, Хайді також обрала вельми спокусливий образ. Вона вибрала сріблясте плаття з високим розрізом і декольте практично до пупка. Акцент на своїх розкішних грудях вона до того ж зробила з допомогою великої підвіски. На вечір Клум прийшла разом зі своїм коханим чоловіком Томом Каулітцем і його братом Біллом. Тим самим, нарешті, розвіявши усі сумніви щодо гармонії у парі. Справа в тому, що останнім часом модель пішла з головою в роботу, а фото з Томом на сторінці красуні стало помітно менше.