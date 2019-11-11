Як стильно носити шарф: модні поради від фешн-експерта

Шарф не тільки захищає від холоду, але і є важливим елементом образу
Осінь і зима – час, коли пора утеплятися, діставати рукавички, шапки і шарфи. При цьому крім основного призначення захисту від холоду, шарфи можуть бути основним акцентом і надати образу закінчений вигляд. Стиліст Алія Іссанова, яка раніше назвала головні кольори осені і зими, розповіла на своїй сторінці в Instagram, як носити цей аксесуар, щоб бути стильною і модною.
Фешн-експерт навіть склала фотопідбірку для натхнення.
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Зараз можна носити шарфи, палантини недбало. У вас вийде затишний і актуальний образ в стилі casual.
Ілюстративне фото (instagram.com/artstyle_astana)⠀
Можна надіти шарф поверх пальто, не зав'язуючи його, кінці заправити під пояс. У вас вийде елегантний і класичний стиль.
⠀Ілюстративне фото (instagram.com/artstyle_astana)
Комбінуйте шарфи з комплектом іншої шапки. Так отримаєте цікаві образи. Можна в одному кольорі, але в різній фактурі.
Ілюстративне фото (instagram.com/artstyle_astana)⠀
Не зав'язуйте шарфи у вузлики, косички, будьте простіше.
Ілюстративне фото (instagram.com/artstyle_astana)⠀
Шарф досить просто недбало накинути на плечі, залишивши кінці вільно звисати. У вас вийде додатковий обсяг, який додасть образу актуальності.
Ілюстративне фото (instagram.com/artstyle_astana)⠀
Шарфи знаходиться максимально близько від обличчя, вибирайте насичені кольори і цікаві принти.
Ілюстративне фото (instagram.com/artstyle_astana)
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