Стильно і ніжно: Олена Зеленська блищить в небесно-блакитному платті-піджаку від українського бренду

Олена Зеленська підготувала для поїздки в Японію по-справжньому незвичайні наряди, як того і вимагав випадок. Вона вже встигла показати стильний стриманий костюм з аплікацією хризантеми, потім блищала в блідо-жовтому платті, скроєному на зразок кімоно. Новий же образ, який підготували стилісти першої леді для званої вечері з нагоди сходження на престол імператора Нарухіто, вийшов просто чудовим.

Олена і Володимир Зеленские на званій вечері (фото: instagram.com/olenazelenska_official)

Асиметричне плаття для Олени створював відомий український дизайнер Іван Фролов. Його незвичайний крій обумовлений любов'ю до костюмів і бажанням першої леді бути під стать чоловікові, який вирушив у фраку, а небесно-блакитний відтінок – тим, що він символічний для осіннього сезону в Японії. Сукня незвичайного крою було зшито зразок чоловічого піджака, але доповнена жіночними деталями: одним напівпрозорим рукавом, вставкою й шлейфом спереду з тканини, покритої кристалами.

Доповнювали образ квадратний клатч в тон вбранню, світлі класичні човники, а також невеликі сережки. Зачіску Олені зробили знову високу – також в японському стилі – і доповнили великою шпилькою з камінням, що складається з вертикальних смуг. Макіяж в цей раз був у блакитних тонах, завдяки чому він гармоніював з усім луком.

Олена в наряді FROLOV (фото: instagram.com/olenazelenska_official)

До речі, попередній образ для першої леді – для ранкового виходу у світ – їй також створював Іван Фролов.

Олена опублікувала на своїй сторінці в Instagram пост, в якому висловила подяку за запрошення. А також продемонструвала свій наряд. «Дякуємо за запрошення на урочистий прийом з нагоди сходження імператора Нарухіто на престол і можливість особисто привітати Його Величність і Імператрицю Масако», – написала Зеленська. Послыдовувачі Олени почали бурхливо обговорювати образ і хвалити її красу і стиль.

Візит у Японію триває до 24-го жовтня, так що напевно Олена ще здивує нас новим виходом в стильному вбранні.