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Особливо шикарно: Лілія Ребрик показала, як носити тренд літа за 1920 грн

Lite » Мода 01.07.2020 - 17:37
Особливо шикарно: Лілія Ребрик показала, як носити тренд літа за 1920 грн
Лілія Ребрик (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Ведуча розсекретила, як відпочиває на карантині

Лілія Ребрик майстерно поєднує улюблену роботу і сім'ю – незважаючи на карантин, її життя б'є ключем. Ведуча знімається в новому сезоні серіалу "Великі Вуйки" і через тиждень виходить в прямий ефір на рідному каналі "Україна". Артистка щодня змінює студійні вбрання і тішить шанувальників новими образами від українських брендів, які ті з цікавістю вивчають. Цього разу зірка показала, як носити тренд літа 2020, який вже став доброю класикою, – плаття-сорочку натурального відтінку. Відповідне фото з'явилися на сторінці в Instagram програми "Ранок з Україною".

Теледіва обрала вбрання кавового відтінку з накладними кишенями на грудях і з кокетливими високими розрізами з боків від бренду Solh, вартість 1920 грн, яке доповнила поясом в тон і золотистими масивними звисаючими сережками. Образ вона довершила човниками молочного відтінку. В макіяжі також переважають відтінки теплої коричнево-бежевої гами.

Особливо шикарно: Лілія Ребрик показала, як носити тренд літа за 1920 грн

Скріншот: instagram.com/solh.ua

"Дуже люблю саме море. Альо летіти прямо зараз не ризикнула б. Та й узагалі цього року краще повідпочиваю удома. Між роботою та зйомками", – зізналась Лілія.

Особливо шикарно: Лілія Ребрик показала, як носити тренд літа за 1920 грн

Особливо шикарно: Лілія Ребрик показала, як носити тренд літа за 1920 грн

Особливо шикарно: Лілія Ребрик показала, як носити тренд літа за 1920 грн

Лілія Ребрик захопила появою в классичеком плаття-сорочки (фото: instagram.com/ranok_ua)

Коментатори залишили чимало компліментів на адресу улюбленої ведучої.

  • Красуня
  • Ви сьогодні особливо шикарно виглядаєте
  • Вау, бачу Ваші ноги. Вам в короткому добре
  • Йоу, супер сукню, краса
  • Красиві-зачаровані,стрункі
  • Дуже класна сукня

Скріншот коментарів

Нагадаємо, що раніше Лілія Ребрик розповіла про батьківські якості свого чоловіка і його неоціненну підтримку в питаннях виховання дітей.

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Автор: Lite

Теги Новини України Лілія Ребрик
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