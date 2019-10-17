Стильна і струнка: Наталя Водянова показала незвичайний образ у спортивному костюмі і пальто

Наталя Водянова багато часу і сил приділяє своєму фонду «Оголені серця». Організація влаштовує масу благодійних акцій, спрямованих на збір коштів для дітей з особливими потребами, розробляє нові програми і підключає фахівців зі всього світу. Але не забуває Наталя і про будівництво дитячих ігрових майданчиків – саме з цього почалася діяльність фонду. Сьогодні на його рахунку їх уже понад 200.

Про це Водянова повідомила на своїй сторінці. «Ми зробили це!!! Вчора в Чертаново на території школи номер 1582 Фонд «Оголені Серця» відкрив свій 206-й парк, 2-й в Москві і 9-й за рахунком в партнерстві з @cocacolarus», – написала Наталя під серією фото з заходу.

Наталя Водянова в новому стильному образі (фото: instagram.com/natasupernova)

На фото вона позує разом із малюками, які тепер будуть весело проводити своє дозвілля. А також зі спортивною командою міста. Наталя була в піднесеному настрої і буквально світилася від щастя і гордості за свій фонд.

Для важливої події модель вибрала незвичайний наряд. Наталія одягла яскраво-червоний костюм спортивного крою, а зверху накинула об'ємне пальто коричневого відтінку. Доповнили наряд чорні чоботи на плоскій підошві. Волосся вона зібрала в низький хвіст, а макіяж воліла зробити максимально непомітний.

Наталя в Парижі (фото: instagram.com/natasupernova)

З перших хвилин 37-річну красуню засипали схвальними коментарями. В основному всі захоплюються добротою і енергійністю Наталії, дякують за все, що вона робить для дітей. Ще однією темою для обговорення став одгя супермоделі і мами 5-х дітей. Багато [nj відзначиd, що вона в будь-якому одязі хороша. Але все ж вирішили дізнатися марку пальто та інших предметів її гардеробу.

Наталя завжди захоплює своєю красою (фото: instagram.com/natasupernova)

Не обійшлося і без захоплених коментарів про молодість і свіжість Наталії. Шанувальники не втомлюються дивуватися, як вдається Водянової все встигати і виглядати так розкішно.