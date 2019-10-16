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Уроки стилю: Наталія Водянова демонструє найбільш вигідні поєднання речей

Lite » Мода 16.10.2019 - 20:34
Уроки стилю: Наталія Водянова демонструє найбільш вигідні поєднання речей
Наталя Водянова (фото: instagram.com/natasupernova)

Супермодель засипала мережу стильними нарядами

Наталя Водянова, яка нещодавно вкотре організувала бал свого благодійного фонду «Оголені серця», на деякий час відійшла від Instagram. Але незабаром з'явилася низка приводів вийти у світ і показати нові образи, і супермодель не стала приховувати їх від фоловерів. Водянова вкотре довела, що вона справжній майстер складати стильні ансамблі. Беремо на замітку ідеї 37-річної красуні.

Широкі штани+ піджак-оверсайз + топ

Уроки стилю: Наталія Водянова демонструє найбільш вигідні поєднання речейНаталія обожнює брючні костюми (фото: instagram.com/natasupernova)

У минулі вихідні Наталія відвідала виставку Fondation Louis Vuitton. На захід вона прийшла в стильному брючному костюмі трендового фасону, який складався з максимально широких штанів з високою посадкою і об'ємного жакета, прикрашеного квіткою. Ідеальним доповненням до неї став кроп-топ зі змійкою посередині і яскравим принтом від Fendi. Свою роль зіграв і блідо-жовтий відтінок – він пом'якшив образ і зробив його більш жіночним. Останній штрих – волосся, укладене в локони, і великі золотисті сережки.

Широкі штани+ об'ємний піджак + блуза

Уроки стилю: Наталія Водянова демонструє найбільш вигідні поєднання речейУроки стилю: Наталія Водянова демонструє найбільш вигідні поєднання речейБлакитний вигідно виглядає на Водяновій (фото: instagram.com/natasupernova)

Напередодні виставки вона продемонструвала схоже вбрання. Але завдяки акцентам він виглядав зовсім інакше. Чорний костюм, немов з чоловічої колекції – широкі штани і жакет, в цей раз вона доповнила ніжно-блакитного відтінку блузою з високим коміром і зав'язками на шиї. Піджак вона застебнула, таким чином підкресливши струнку фігуру. Виграшно виглядав і відтінок блузи, який відмінно відтіняв її блакитні очі.

Плаття з принтом + шкарпетки

Сукні з квітковим принтом гарні і восени (фото: instagram.com/natasupernova)

Для тих, кому до душі більш жіночні вбрання, можна надихнутися останнім постом Наталії. Цього разу вона обрала для походу по музеях чорну сукню з квітковим принтом. Завдяки декольте, високому розрізу і великим прикрасам воно зробило образ привабливим і яскравим. До вбрання вона підібрала білі туфлі на квадратному каблуці, які доповнила високими шкарпетками – ця деталь в дусі ретро додала луку грайливості і жвавості. Останній штрих – яскрава помада і кучерики.

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Новини України модельНаталія Водянова
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