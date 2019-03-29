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Піджак з чоловічого плеча і обтягуючі штани: Лобода показала трендовий оверсайз-образ

Lite » Мода 29.03.2019 - 13:33
Піджак з чоловічого плеча і обтягуючі штани: Лобода показала трендовий оверсайз-образ
Світлана Лобода

Шанувальники позитивно оцінили новий образ Лободи

Світлана Лобода продемонструвала шанувальникам неочікувано дуже стильний образ, який поєднує в собі відразу кілька ультратрендів нового модного сезону весна-літо 2019. Так, судячи з сторіз співачки, в такому кежуал образі вона блищить між концертами і репетиціями.

Так, Лобода опублікувала декілька фото свого нового образу. На виконавиці – класичний оверсайз-піджак бежевого кольору немов з "чоловічого плеча". Цей тренда увірвався і зарекомендував себе ще в минулих сезонах, але він сподобався модницям у всьому світі і не планує "здаватися" цієї весни.

Об'ємний верх "утихомирює" спокійний низ – облягаючі чорні штани, заправлені в масивні черевики. Образ також доповнює проста біла футболка, а також підвіска у вигляді масивного хреста.

Волосся зібрані в недбалий пучок на потилиці.

Стильна Світлана Лобода

Світлана Лобода

Стильна Світлана Лобода (фото: instagram.com/lobodaofficial)

Шанувальники співачки також поспішили прокоментувати її новий fashion-лук.

  • "Чисто навіть фон гармонує з Вашим піджаком"
  • "fashion killa"
  • "Офігенна"
  • "Чекаємо, дуже красива"
  • "Ідеальний образ"
  • "Шалено все сподобалося"
  • "Вам так пасує цей колір"
  • "Ой вау, суперкласна"
  • "Стильна і шикарна, як завжди"
  • "Ну чому така ідеальна??"
  • "Піджак – вогонь"
  • "На стилі!"
  • "О це так, яка чітка"

Піджак з чоловічого плеча і обтягуючі штани: Лобода показала трендовий оверсайз-образПіджак з чоловічого плеча і обтягуючі штани: Лобода показала трендовий оверсайз-образ

Нагадаємо, не так давно Лобода повернулася зі свого міні-туру по США. Співачка відвідала Майамі, Лос-Анджелес, Сан-Франциско. Так, Лобода підкорила фігурою в total white образі в Майамі.

І все ж пізніше "анімалістичний" вихід Лободи викликав гарячі суперечки в мережі.

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