Піджак з чоловічого плеча і обтягуючі штани: Лобода показала трендовий оверсайз-образ

Шанувальники позитивно оцінили новий образ Лободи
Світлана Лобода продемонструвала шанувальникам неочікувано дуже стильний образ, який поєднує в собі відразу кілька ультратрендів нового модного сезону весна-літо 2019. Так, судячи з сторіз співачки, в такому кежуал образі вона блищить між концертами і репетиціями.
Так, Лобода опублікувала декілька фото свого нового образу. На виконавиці – класичний оверсайз-піджак бежевого кольору немов з "чоловічого плеча". Цей тренда увірвався і зарекомендував себе ще в минулих сезонах, але він сподобався модницям у всьому світі і не планує "здаватися" цієї весни.
Об'ємний верх "утихомирює" спокійний низ – облягаючі чорні штани, заправлені в масивні черевики. Образ також доповнює проста біла футболка, а також підвіска у вигляді масивного хреста.
Волосся зібрані в недбалий пучок на потилиці.
Стильна Світлана Лобода (фото: instagram.com/lobodaofficial)
Шанувальники співачки також поспішили прокоментувати її новий fashion-лук.
Нагадаємо, не так давно Лобода повернулася зі свого міні-туру по США. Співачка відвідала Майамі, Лос-Анджелес, Сан-Франциско. Так, Лобода підкорила фігурою в total white образі в Майамі.
І все ж пізніше "анімалістичний" вихід Лободи викликав гарячі суперечки в мережі.