Піджак з чоловічого плеча і обтягуючі штани: Лобода показала трендовий оверсайз-образ

Світлана Лобода

Шанувальники позитивно оцінили новий образ Лободи

Світлана Лобода продемонструвала шанувальникам неочікувано дуже стильний образ, який поєднує в собі відразу кілька ультратрендів нового модного сезону весна-літо 2019. Так, судячи з сторіз співачки, в такому кежуал образі вона блищить між концертами і репетиціями.

Так, Лобода опублікувала декілька фото свого нового образу. На виконавиці – класичний оверсайз-піджак бежевого кольору немов з "чоловічого плеча". Цей тренда увірвався і зарекомендував себе ще в минулих сезонах, але він сподобався модницям у всьому світі і не планує "здаватися" цієї весни.

Об'ємний верх "утихомирює" спокійний низ – облягаючі чорні штани, заправлені в масивні черевики. Образ також доповнює проста біла футболка, а також підвіска у вигляді масивного хреста.

Волосся зібрані в недбалий пучок на потилиці.

Стильна Світлана Лобода (фото: instagram.com/lobodaofficial)

Шанувальники співачки також поспішили прокоментувати її новий fashion-лук.

"Чисто навіть фон гармонує з Вашим піджаком"

"fashion killa"

"Офігенна"

"Чекаємо, дуже красива"

"Ідеальний образ"

"Шалено все сподобалося"

"Вам так пасує цей колір"

"Ой вау, суперкласна"

"Стильна і шикарна, як завжди"

"Ну чому така ідеальна??"

"Піджак – вогонь"

"На стилі!"

"О це так, яка чітка"

Нагадаємо, не так давно Лобода повернулася зі свого міні-туру по США. Співачка відвідала Майамі, Лос-Анджелес, Сан-Франциско. Так, Лобода підкорила фігурою в total white образі в Майамі.

І все ж пізніше "анімалістичний" вихід Лободи викликав гарячі суперечки в мережі.