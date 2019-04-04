На стилі: Лобода блиснула трендовим образом в піджаку Gucci за $ 2,900

Співачка буквально з ніг до голови в брендах
Світлана Лобода нещодавно виступила з концертом в Мілані, після чого вирушила до фанатів в Прагу. При цьому з італійським містом співачка попрощалася досить стильно, вибравши трендовий наряд – брючний костюм з жакетом "з чоловічого плеча".
Так, на своїй instagram-сторінці Лобода опублікувала яскравий знімок, на якому при цьому позує з грузинським/українським модельєром Анзором Тетрадзе (Бічолла).
Лобода і Бічолла (фото: instagram.com/lobodaofficial)
Лобода для свого стильного виходу вибрала жакет від всесвітньо відомого модного бренду Gucci, декорований класичним візерунком марки. При цьому на офіційному сайті компанії вартість такої обновки становить $ 2,900.
Піджак Gucci (скріншот: gucci.com)
Також свій образ Лобода доповнила класичними брюками зі стрілками бежевого кольору. На співачці – оверсайз футболка з написом на грудях. На жаль, розібрати напис складно. При цьому на сайті Gucci знаходимо схожу футболку – за $ 1,500.
Скріншот: gucci.com
На ногах виконавиці – яскраві кросівки з червоними і зеленими вставками. Знову-таки, схожа модель також є на сайті бренду, за $ 870.
Скріншот: gucci.com
З аксесуарів Лобода вибрала синій пояс, а також сонцезахисні окуляри.
Шанувальники виконавиці поспішили залишити свої відгуки:
Нагадаємо, раніше Лобода показала трендовий образ - також у оверсайз-піджаку.
Також не так давно Лобода повернулася зі свого міні-туру по США. Співачка відвідала Майамі, Лос-Анджелес, Сан-Франциско. Так, Лобода підкорила фігурою в total white образі в Майамі.