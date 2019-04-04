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На стилі: Лобода блиснула трендовим образом в піджаку Gucci за $ 2,900

Lite » Мода 04.04.2019 - 12:56
На стилі: Лобода блиснула трендовим образом в піджаку Gucci за $ 2,900
Світлана Лобода

Співачка буквально з ніг до голови в брендах

Світлана Лобода нещодавно виступила з концертом в Мілані, після чого вирушила до фанатів в Прагу. При цьому з італійським містом співачка попрощалася досить стильно, вибравши трендовий наряд – брючний костюм з жакетом "з чоловічого плеча".

Так, на своїй instagram-сторінці Лобода опублікувала яскравий знімок, на якому при цьому позує з грузинським/українським модельєром Анзором Тетрадзе (Бічолла).

Лобода і Бичолла

Лобода і Бічолла (фото: instagram.com/lobodaofficial)

Лобода для свого стильного виходу вибрала жакет від всесвітньо відомого модного бренду Gucci, декорований класичним візерунком марки. При цьому на офіційному сайті компанії вартість такої обновки становить $ 2,900.

Піджак Gucci

Піджак Gucci (скріншот: gucci.com)

Також свій образ Лобода доповнила класичними брюками зі стрілками бежевого кольору. На співачці – оверсайз футболка з написом на грудях. На жаль, розібрати напис складно. При цьому на сайті Gucci знаходимо схожу футболку – за $ 1,500.

На стилі: Лобода блиснула трендовим образом в піджаку Gucci за $ 2,900

Скріншот: gucci.com

На ногах виконавиці – яскраві кросівки з червоними і зеленими вставками. Знову-таки, схожа модель також є на сайті бренду, за $ 870.

На стилі: Лобода блиснула трендовим образом в піджаку Gucci за $ 2,900

Скріншот: gucci.com

З аксесуарів Лобода вибрала синій пояс, а також сонцезахисні окуляри.

Шанувальники виконавиці поспішили залишити свої відгуки:

  • "Блін, ви такі класні"
  • "Модняві"
  • "Ви ще з дитинства з модою на "ти"
  • "Світлано, твої окуляри такі стильні, як ти"
  • "Дуже стильно і красиво"
  • "Мамині волоцюги татусеві симпотяги"
  • "Ух ти, як ви круто одягнені"
  • "Які класні штани, такий колір. Обожнюваний стиль Лободи"
  • "Вау, крута"
  • "Ох вже цей оверсайз"
  • "На стилі, супер бренди"

Нагадаємо, раніше Лобода показала трендовий образ - також у оверсайз-піджаку.

Також не так давно Лобода повернулася зі свого міні-туру по США. Співачка відвідала Майамі, Лос-Анджелес, Сан-Франциско. Так, Лобода підкорила фігурою в total white образі в Майамі.

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