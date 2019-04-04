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На стиле: Лобода блеснула трендовым образом в пиджаке Gucci за $ 2,900

Lite » Мода 04.04.2019 - 12:56
На стиле: Лобода блеснула трендовым образом в пиджаке Gucci за $ 2,900
Светлана Лобода

Певица буквально с ног до головы в брендах

Светлана Лобода выступила недавно с концертом в Милане, после чего отправилась к фанатам в Прагу. При этом с итальянским городом певица попрощалась весьма стильно, выбрав трендовый наряд – брючный костюм с пиджаком "с мужского плеча".

Так, на своей instagram-страничке Лобода опубликовала яркий снимок, на котором при этом позирует с грузинским/украинским модельером Анзором Тетрадзе (Бичолла).

Лобода и Бичолла

Лобода и Бичолла (фото: instagram.com/lobodaofficial)

Лобода для своего стильного выхода выбрала жакет от всемирно известного модного бренда Gucci, декорированный классическим узором марки. При этом на официальном сайте компании стоимость такой обновки составляет $ 2,900.

Пиджак Gucci

Пиджак Gucci (скриншот: gucci.com)

Также свой образ Лобода дополнила классическими брюками со стрелками бежевого цвета. На певице – оверсайз футболка с надписью на груди. К сожалению, разобрать надпись сложно. При этом на сайте Gucci находим похожую футболку – за $ 1,500.

На стиле: Лобода блеснула трендовым образом в пиджаке Gucci за $ 2,900

Скриншот: gucci.com

На ногах исполнительницы – яркие кроссовки с красными и зелеными вставками. Опять-таки, похожа модель также есть на сайте бренда, за $ 870.

На стиле: Лобода блеснула трендовым образом в пиджаке Gucci за $ 2,900

Скриншот: gucci.com

Из аксессуаров Лобода выбрала синий пояс, а также тонкие солнцезащитные очки.

Поклонники исполнительницы поспешили оставить свои отзывы:

  • "Блин, вы такие классные"
  • "Моднявые"
  • "Вы еще с детства с модой на "ты"
  • "Света, твои очки такие стильные, как ты"
  • "Очень стильно и красиво"
  • "Мамины бродяги папины симпотяги"
  • "Ух ты, как вы круто одеты"
  • "Какие классные штаны, такой цвет. Обожаемый стиль Лободы"
  • "Вау, крутая"
  • "Ох уж этот оверсайз"
  • "На стиле, супер бренды"

Напомним, ранее Лобода показала трендовый образ - также в оверсайз-пиджаке

Также не так давно Лобода вернулась со своего мини-тура по США. Певица посетила Майами, Лос-Анджелес, Сан-Франциско. Так, Лобода покорила фигурой в total white образе в Майами

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