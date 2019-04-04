На стиле: Лобода блеснула трендовым образом в пиджаке Gucci за $ 2,900

Певица буквально с ног до головы в брендах
Светлана Лобода выступила недавно с концертом в Милане, после чего отправилась к фанатам в Прагу. При этом с итальянским городом певица попрощалась весьма стильно, выбрав трендовый наряд – брючный костюм с пиджаком "с мужского плеча".
Так, на своей instagram-страничке Лобода опубликовала яркий снимок, на котором при этом позирует с грузинским/украинским модельером Анзором Тетрадзе (Бичолла).
Лобода и Бичолла (фото: instagram.com/lobodaofficial)
Лобода для своего стильного выхода выбрала жакет от всемирно известного модного бренда Gucci, декорированный классическим узором марки. При этом на официальном сайте компании стоимость такой обновки составляет $ 2,900.
Пиджак Gucci (скриншот: gucci.com)
Также свой образ Лобода дополнила классическими брюками со стрелками бежевого цвета. На певице – оверсайз футболка с надписью на груди. К сожалению, разобрать надпись сложно. При этом на сайте Gucci находим похожую футболку – за $ 1,500.
Скриншот: gucci.com
На ногах исполнительницы – яркие кроссовки с красными и зелеными вставками. Опять-таки, похожа модель также есть на сайте бренда, за $ 870.
Скриншот: gucci.com
Из аксессуаров Лобода выбрала синий пояс, а также тонкие солнцезащитные очки.
Поклонники исполнительницы поспешили оставить свои отзывы:
Напомним, ранее Лобода показала трендовый образ - также в оверсайз-пиджаке.
Также не так давно Лобода вернулась со своего мини-тура по США. Певица посетила Майами, Лос-Анджелес, Сан-Франциско. Так, Лобода покорила фигурой в total white образе в Майами.