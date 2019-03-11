У стилі великого міста: Джіджі Хадід розробила лінію сонцезахисних окулярів

Супермодель представила чергову модну колаборацію

Одна из самых востребованных моделей современности Джиджи Хадид, которая ранее украсила обложку арабского Vogue, всегда стремилась реализоваться и в других областях фешн-индустрии. Так, ранее она участвовала в создании 4-х линий одежды для американского бренда Tommy Hilfiger. Выпустила с Maybelline New York совместную линию косметики. А в феврале этого года представила яркую коллекцию, созданную в коллаборации со знаменитой спортивной маркой Reebok.

И, похоже, останавливаться 23-летняя звезда не собирается. Очередное ее творение – уже третья по счету линия солнцезащитных очков для знаменитого итальянского бренда Vogue Eyewear.

"Представляем новую коллекцию #GigiForVogueEyewear. Разработанная Джиджи. Вдохновленная Нью-Йорком", – написали на своей странице в Instagram представители бренда.

Джиджи Хадид и ее новая серия очков (фото: instagram.com/gigihadid)

Сама Джиджи выложила в своем аккаунте серию снимков, сделанных знаменитым дуэтом фешн-фотографов Inez and Vinoodh, и подписала: "Для меня большая честь представить мою новую кампанию #GIGIforVogueEyewear. Спасибо каждому, кто поддержал первые две коллекции. Это мечта – создавать что-то, чем я так увлечена, и увидеть, что это нравится людям!".

Джиджи Хадид и ее новая серия очков (фото: instagram.com/gigihadid)

Коллекция получилась яркая и необычная. Она включает в себя несколько линий: "G-Vision", "Soho" и "23rd street" и разнообразные модели на любой вкус. Здесь есть очки в яркой оранжевой оправе, максимально утонченные полупрозрачные, ультрамодные узкие cat eye, которые обожает сама Джиджи, круглые, квадратные и множество других. Рекламировать каждую из них, разумеется, доверили Хадид. В коротком ролике, представленном Vogue Eyewear, звезда подиумов предстает в разных образах от классического до хиппи, демонстрируя все разнообразие стилей Большого яблока.

И похоже, желающие приобрести творение Джиджи уже нашлись. Не успела она выложить фото в своем микроблоге, как ее тут же засыпали комментариями: "Выглядит потрясающе", "Это любовь", "Гордимся тобой", "Идеально!", "Супер"… Так что наверняка линию ждет успех.

Напомним, 38-летняя Жизель Бюндхен появилась на обложке немецкого VOGUE.

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