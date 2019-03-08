На захисті природи: 38-річна Жизель Бюндхен з'явилася на обкладинці німецького VOGUE

Жизель Бюндхен стала головною героїнею німецького VOGUE (фото: instagram.com/VogueGermany)

Тема випуску присвячена важливій темі захисту навколишнього середовища

Жизель Бюндхен стала героїнею квітневого випуску німецького VOGUE. Одна з найвідоміших супермоделей світу знялася не просто в черговій модній фотосесії. 38-річна Жизель Бюндхен стала головною частиною незвичайної fashion-історії, покликаної звернути увагу на проблеми захисту екології і природного різноманіття.

Справа в тому, що Жизель сьогодні — не просто модель і публічна особа. Супермодель навіть більш відома своєю громадською діяльністю. Вона стала спеціальним посланцем програми ООН з навколишнього середовища. А також отримала нагороду "Global Environmental Citizen" від Гарвардського університету.

38-летяя Жизель Бюндхен стала головною героїнею (фото: instagram.com/VogueGermany)

Цікаво, що новий випуск VOGUE Germany як раз присвячений темі сталого розвитку. І кращої героїні, ніж Жизель Бюндхен, для цього випуску не знайти!

Фотозйомка проходила в мальовничих місцях Коста-Ріки. Ця тропічна країна покрита лісами і омивається водами Карибського моря і Тихого океану.

Жизель Бюндхен на сторінках німецького VOGUE

Жизель ніби зливається з природою, позуючи на піщаному березі або в розколині скелі. Це той рідкісний випадок, коли в фотосеті важлива не одяг, макіяж, зачіска моделі, а сама модель та навколишні пейзажі. Дует фотографів Luigi and Lango спеціально захоплювали в кожному кадрі більше природи. Наряди на Жизель — безперечно чудові. Але вони лише служили "маскуванням", допомагали більш гармонійно злитися з природним фотоном.

З 20 вересня 2009 року модель є Послом Доброї волі ЮНЕП, з тих пір Жизель займається висвітленням екологічних проблем на своєму сайті і блозі, в тому числі, в дусі енвайронменталізма. Жизель співпрацює з багатьма екологічними організаціями та проектами, в число яких входять:

"Agua Limpa" ("Чиста вода") — сімейний проект Жизель, спрямований на відновлення рипарианских лісів, консервацію ґрунтів і боротьбу з забрудненням води на територіях муніципалітетів Оризонтина і Тукундува в Ріу-Гранді-ду-Сул.

"Rainforest Alliance" (Бюндхен входить у раду директорів) — збереження біорізноманіття.

"Ipanema" — лінія сандалій з дизайном Бюднхен, на 99 % вироблених з утилізованих матеріалів, частина виручки від продажу поступає в програму по відновленню бразильських лісів Амазонії та Атлантичного узбережжя.

У 2010 році Жизель презентувала свою лінію екологічної косметики для особи Sejaa Pure Skincare.

Нагадаємо, раніше Джіджі Хадід прикрасила обкладинку арабського Vogue.

До речі, лютневий випуск арабського Vogue прикрасила довговолоса Сіара, якій навіть довелося поборола страх коней.