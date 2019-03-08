На захисті природи: 38-річна Жизель Бюндхен з'явилася на обкладинці німецького VOGUE

Тема випуску присвячена важливій темі захисту навколишнього середовища
Жизель Бюндхен стала героїнею квітневого випуску німецького VOGUE. Одна з найвідоміших супермоделей світу знялася не просто в черговій модній фотосесії. 38-річна Жизель Бюндхен стала головною частиною незвичайної fashion-історії, покликаної звернути увагу на проблеми захисту екології і природного різноманіття.
Справа в тому, що Жизель сьогодні — не просто модель і публічна особа. Супермодель навіть більш відома своєю громадською діяльністю. Вона стала спеціальним посланцем програми ООН з навколишнього середовища. А також отримала нагороду "Global Environmental Citizen" від Гарвардського університету.
38-летяя Жизель Бюндхен стала головною героїнею (фото: instagram.com/VogueGermany)
Цікаво, що новий випуск VOGUE Germany як раз присвячений темі сталого розвитку. І кращої героїні, ніж Жизель Бюндхен, для цього випуску не знайти!
Фотозйомка проходила в мальовничих місцях Коста-Ріки. Ця тропічна країна покрита лісами і омивається водами Карибського моря і Тихого океану.
Жизель Бюндхен на сторінках німецького VOGUE
Жизель ніби зливається з природою, позуючи на піщаному березі або в розколині скелі. Це той рідкісний випадок, коли в фотосеті важлива не одяг, макіяж, зачіска моделі, а сама модель та навколишні пейзажі. Дует фотографів Luigi and Lango спеціально захоплювали в кожному кадрі більше природи. Наряди на Жизель — безперечно чудові. Але вони лише служили "маскуванням", допомагали більш гармонійно злитися з природним фотоном.
З 20 вересня 2009 року модель є Послом Доброї волі ЮНЕП, з тих пір Жизель займається висвітленням екологічних проблем на своєму сайті і блозі, в тому числі, в дусі енвайронменталізма. Жизель співпрацює з багатьма екологічними організаціями та проектами, в число яких входять:
Нагадаємо, раніше Джіджі Хадід прикрасила обкладинку арабського Vogue.
До речі, лютневий випуск арабського Vogue прикрасила довговолоса Сіара, якій навіть довелося поборола страх коней.