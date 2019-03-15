Досконала: Ірина Шейк показала струнку фігуру в спокусливому мереживному комплекті

Ірина Шейк в кампейне Intimissimi

33-річна супермодель поділилася кадрами з нової рекламної кампанії

Співпрацю знаменитої італійської марки білизни Intimissimi та Ірини Шейк почалося ще в 2007-му році. З тих пір популярна російська модель регулярно з'являється в рекламних кампаніях бренду, над якими працюють кращі майстри модної індустрії.

Сьогодні вона порадувала фанів анонсом чергової лінійки марки – Silk Collection, представивши на своїй сторінці в Instagram кадр з нової рекламної кампанії. Одягнена вона в сексуальний чорний мереживний комплект, який підкреслив струнку фігуру зірки.

Ірина Шейк в новому рекламному кампейні Intimissimi

Доповнило образ прибране в недбалий пучок волосся і макіяж в натуральних тонах. На офіційній сторінці бренду також з'явилася інформація про запуск лінії: "Нова кампанія скоро вийде в ефір. У головній ролі наша муза – Ірина Шейк".

Треба зазначити, що підписників Ірини новий кампейн високо оцінили: за півгодини її фото набрало понад 100 000 лайків і півтисячі коментарів. І крім краси білизни, встигли знов захопитися красою самої моделі. "Ірина, яка ви красива! Я б навіть сказала досконала! Всіх благ вам! Пишаємося вами", "Красуня!", "Королева", "Ти така приголомшлива, Ірина", "Що за краса, Ірина, ви досконалі!", "Вона більш ніж красива", "Вау, божественно!".

У сторіз Ірина також виклала коротке відео, де, крім уже показаного комплекту, продемонструвала чорну шовкову піжаму з білою окантовкою. До речі, подібну модель ми вже бачили в осінньо-зимовій зимовій колекції бренду. Представляла її американська актриса і визнана ікона стилю Сара Джесіка Паркер. У рекламній кампанії вона розгулювала вулицями Нью-Йорка в шовковій піжамі, чорному мереживній бюстгальтері, в туфлях на підборах і розкішних прикрасах з діамантами.

Ірина Шейк в новому рекламному кампейне Intimissimi

Нагадаємо, раніше Ірина Шейк приміряла новий елегантний образ Burberry. До слова, на церемонії Оскар 2019 Шейк також блиснула в сукні Burberry з новою стрижкою.

До цього спокуслива Ірина Шейк знялася напівоголеною в пікантних бюстьє.