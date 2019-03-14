У британському стилі: Ірина Шейк приміряла новий елегантний образ Burberry (відео)

Ірина Шейк (фото: instagram.com/irinashayk)

Супермодель поділилася новим відео зі зйомок Burberry

Ірина Шейк продовжує демонструвати плоди успішного співробітництва з одним із своїх улюблених модельєрів – Рікардо Тіші. На цей раз вона поділилася коротким роликом, на якому позує для британського бренду Burberry. Відео носить нехитрий сюжет – Ірина сидить на кріслі в студії, склавши руки на грудях, а навколо неї плавно переміщається камера.

В цей раз вона приміряла ще один елегантний наряд Burberry з нової колекції весна-літо 2019. Позує модель в щільно застебнутому довгому коричневому тренчі з металевими гудзиками і високих чоботях на шпильці. Волосся прибрані в пучок і прикрашені хусткою, у вухах – довгі золотисті сережки, а на руці – великий браслет. Довершує стильний витриманий образ макіяж в теплих відтінках.

"Королівство прибуло", – коротко підписала вона відео, доповнивши його хештегом #BurberryGeneration і відзначивши на ньому дизайнера і бренд. Сам Рікардо запостив у себе в акаунті таке ж відео.

Відео: instagram.com/irinashayk

Численні фанати сексуальної моделі відразу ж відреагували на посаду. Причому багато відзначили, що Ірині впору зніматися в кіно, так добре вона виглядає в кадрі відео. "Ірина всі знають і люблять вас, ви талановиті у всьому (ми б хотіли побачити вас фільмах ) ви подіум вже підкорили", "Ідеальна", "З вас вийде талановита актриса", "Богиня", "сама-Сама".

До речі, схожий образ вона представляла і на Тижні моди в Лондоні: тренч з символічною для бренду кліткою, чорна спідниця до колін з високим розрізом, чорна сорочка з білим краваткою і туфлі з гострим носком і об'ємна триколірна сумка. Її лук тоді став одним з найбыль обговорюваних і яскравих.

Ірина Шейк в образі Burberry

Нагадаємо, раніше спокуслива Ірина Шейк знялася напівоголеною в пікантних бюстьє. До цього Ірина в несподівано суворому образі знялася для рекламної кампанії Burberry.

Також Шейк з'явилася на церемонії Оскар 2019 в сексуальній сукні Burberry з новою стрижкою.