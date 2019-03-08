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Спокуслива Ірина Шейк знялася напівоголеною в пікантних бюст'є (фото)

Lite » Мода 08.03.2019 - 19:37
Спокуслива Ірина Шейк знялася напівоголеною в пікантних бюст'є (фото)
Ірина Шейк (фото: instagram.com/irinashayk)

Модель позує в корсетах 1990-х років

Ірина Шейк стала однією з провідних героїнь яскравої фотосесії для виставки "Thierry Mugler: Couturissime". Експозиція присвячена культовому французькому модельєрові — Тьєрі Mugler. Це перша в світі виставка його творчості. Стартувала вона 2 березня в музеї витончених мистецтво Монреаля, де виставлено понад 140 фантастичних нарядів і різних аксесуарів від талановитого дизайнера.

Супермодель Ірина Шейк також зіграла свою важливу роль. 33-річна модель взяла участь у розкішній фотосесії, позуючи в раритетних нарядах від Mugler.

Виставка, яка триватиме до 8 вересня, покаже дивовижний творчий шлях Мюглера з 1973 по 2001 роки. Гості зможуть побачити не стільки вбрання та аксесуари, а також парфуми, ескізи і унікальні глянцеві фото.

Так, Ірина приміряла розкішний металевий бюстьє під золото з колекції Mugler осінь 1995 Haute Couture. Вперше на подіумі його демонструвала супермодель Надя Ауерман (47 років). У комплект також входять металеві рукавички і шолом.

Ирина Шейк

Фото: instagram.com/alixmalka

Також Ірина позувала в оригінальному корсеті під фарбу від Mugler "Signature" ("підпис"). Цей елемент гардеробу дизайнер створив ще в 1990 році. В свій час в fashion-зйомки в ньому позувала Клаудія Шиффер.

Ірина Шейк в корсеті

Ірина Шейк в корсеті "Signature" (фото: instagram.com/alixmalka)

Ще одне незвичайне творіння Тьєрі Мюглер. Розкішне чорне боді-корсет з насиченими чреными вставками з пайеток модна публіка побачила під час показу нової колекції осінь-зима 1998 Haute Couture.

Спокуслива Ірина Шейк знялася напівоголеною в пікантних бюст'є (фото)

Фото: instagram.com/alixmalka

Ще одне фото — Ірина демонструє розкішний червоний корсет Mugler сезону весна-літо 1992. А також рясно декорований ковбойський капелюх.

Спокуслива Ірина Шейк знялася напівоголеною в пікантних бюст'є (фото)

Фото: instagram.com/alixmalka

І нарешті один з самих незвичайних корсетів — відео передній частині мотоцикла: з фарами і дзеркалами. Також з колекції Mugler весна-літо 1992. Вперше його продемонструвала шведська фотомодель і актриса Емма Віклунд.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публікація від irinashayk (@irinashayk)

Відео: instagram.com/irinashayk

До речі, цей образ також з'являвся у відомому кліпі Джорджа Майкла Тоо Funky (1992 рік). У кліпі разом з Віклунд засвітилася також супермодель Лінда Євангеліста. Ну а співак Джордж Майкл виступав в ролі оператора, який знімав входи моделей. Відео Тоо Funky стало у свій час скандальним через надмірну відвертість. У підсумку цей кліп назвали одним з найбільш провокаційних у Джорджа Майкла.

Нагадаємо, до цього Ірина Шейк в несподівано суворому образі для рекламної кампанії Burberry.

Також нагадаємо, що Ірина Шейк з'явилася на церемонії Оскар 2019 в сексуальній сукні Burberry з новою стрижкою.

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Новини України модельІрина Шейк
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