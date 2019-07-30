Досконала: напівоголена Ірина Шейк блищить в новій зйомці

33-річна модель представила нову роботу
Ірина Шейк, яка постійно на слуху через скандал з Бредлі Купером і Леді Гагою, так і не прокоментувала ситуацію. Зате робочими проектами продовжує ділитися з задоволенням. Дівчина вже давно співпрацює з французьким брендом The Kooples. Спеціально для марки Ірина навіть розробила лінію сумок Irina by The Kooples. І кілька годин Шейк показала нові моделі зі своєї колекції. Невеликого розміру, досить об'ємні, яскравого забарвлення, вони прекрасно доповнять будь-літній образ. Приміром, Ірина вирішила зробити свій максимально відвертим.
Знаменита модель позує в нижній білизні, з оголеними плечима та руками, прикрита тільки вже згаданими сумочками. Через ракурс створюється враження, що вона і зовсім оголена. Доповнює образ красуні яскравий макіяж з виразними очима, чуттєвими губами і сяючою шкірою, а також червоний манікюр. Волосся моделі прибране в гладку зачіску, а з аксесуарів на ній тільки золотий ланцюжок. Зрозуміло, шанувальники Ірини, які завжди раді її підтримати, тут же засипали красуню компліментами.
До речі, чим більше Ірина замовчує про своє особисте життя, тим більше пліток навколо неї виникає. Приміром, днями мережу сколихнула новина, що її нова любов – екс-чоловік Дженніфер Еністон Джастін Теру. За словами інсайдерів, пара зустрілася в ресторані і обмінялася номерами телефонів. З тих пір Ірина нібито не раз була помічена в компанії актора. За словами тих же наближених до моделі осіб, дівчина давно не відчувала таких почуттів і між ними пробігла справжня "іскра". Але вона не готова поки що з головою зануритися в новий роман, поки не розібралася в своїх почуттях до всього того, що сталося.
Нагадаємо, американський актор перебував у відносинах з Еністон з 2011-го року, а в серпні 2015-го одружилися. Тим не менш, шлюб проіснував недовго: у лютому 2018-го пара оголосила про розставання. Цікаво, що зіркам вдалося залишитися друзями. Днями пара тимчасово возз'єдналася, щоб оплакати домашнього улюбленця – пса на прізвисько Доллі.
29 липня Джастін опублікував серію фото з похоронної церемонії, де також видно руки Дженніфер. Пост він супроводив пост емоційним підписом: "Сьогодні ввечері, на заході сонця, після героїчної боротьби... Наш найвірниший член сім'ї і захисник, Доллі А. склала меч і щит. Вона була оточена усією її родиною. «Той, хто ніколи не дезертирує, той, хто ніколи не виявляється невдячним... Це собака – вірна і правильна навіть у смерті».