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Нічого зайвого: розкішна Ірина Шейк захоплює натуральною красою

Lite » Мода 23.07.2019 - 20:32
Нічого зайвого: розкішна Ірина Шейк захоплює натуральною красою
Ірина Шейк (фото: instagram.com/irinashayk)
Ольга Турчанікова
Журналіст LITE

33-річна поділилася новим стильним фото практично без макіяжу

Ірина Шейк останнім часом багато працює. Дівчина взяла участь у зйомках відразу для декількох глянцевих видань. Одна з них – для іспанського Vogue – вийшла по-справжньому "гарячою" і повною сексуальних підтекстів. Ірина з'явилася у відвертих, часом провокаційних образах: чорне білизна, колготки, шкіряні аксесуари, ботфорти, червоні губи... Компанію їй склала її давня подруга і колега по подіуму Victoria's Secret – бразильська супермодель Адріана Ліма. Зрозуміло, обидві красуні просто підірвали мережу. 

Нічого зайвого: розкішна Ірина Шейк захоплює натуральною красоюНічого зайвого: розкішна Ірина Шейк захоплює натуральною красою

Нічого зайвого: розкішна Ірина Шейк захоплює натуральною красоюИрина для Vogue (фото: instagram.com/irinashayk)

А перед цим Ірина знялася в абсолютно протилежному за напрямом проекті. Видання dsection. випустило свій перший еко-номер – журнал надрукувано на переробленому папері, в його виробництві немає ні грама пластику. Теми в ньому були відповідні – про любов до природи, про необхідність повернення до витоків і переосмислення надмірного споживання, яке охопило планету. Шейк в ньому постала в досить відвертому образі, але чуттєвому і натуральному. Макіяж їй зробили в нюдовых відтінках, щоб підкреслити бездоганні природні дані і свіжість дівчани.

Нічого зайвого: розкішна Ірина Шейк захоплює натуральною красоюНове фото Ірини шанувальники оцінили високо (фото: instagram.com/irinashayk)

Кілька годин тому знаменита модель поділилася новим знімком з даної зйомки. На фото вона практично без макіяжу, задумливо дивиться в камеру. Такий знімок, тим не менш, повною мірою показав, наскільки розкішна Ірина може бути навіть без яскравого мейк-апа і ретуші.

Нічого зайвого: розкішна Ірина Шейк захоплює натуральною красоюІрина Шейк любить мінятися для зйомок (фото: instagram.com/irinashayk)

Цей же кадр з'явився і на сторінці видання. Підписаний він цитатою самої Шейк, яка розмірковує про майбутнє. "Я думаю, що якщо всі разом ми почнемо повертатися до простоти і знайдемо смирення і розуміння в тому факті, що ми, люди, є малою частиною більшого цілого, яке дає нам життя, тоді ми можемо виграти собі час на цій планеті і зосередитися на створенні рішень для майбутнього", – розповіла Ірина в інтерв'ю. Що ж, схоже, красуня готова розмірковувати будь-які теми, крім особистого життя.

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Новини України модамодельІрина Шейк
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