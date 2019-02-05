Соковита зелень: Кейт Міддлтон захопила яскравим весняним образом

Герцогиня поспілкувалася з учнями початкових шкіл Лондона

Супруга принца Уильяма Кейт Миддлтон совершила очередной официальный визит, продемонстрировав при этом яркий весенний образ. 37-летняя герцогиня Кембриджская посетила две начальные школы в Лондоне, где пообщалась с малышами и работниками учебных заведений.

Эта неделя в Великобритании была объявлена неделей детского психического здоровья, именно поэтому Кейт побывала в Lavender Primary School и Alperton Community School.

Фото: (instagram.com/kensingtonroyal)

Для выхода в свет герцогиня выбрала платье от английского бренда Eponine насыщенного зеленого цвета, а также черные ботильоны на шнуровке от L.K.Bennett стоимостью 390 долларов.

Фото: (instagram.com/kensingtonroyal)

Дополнила образ Миддлтон черными колготками и своим любимым украшением - кольцом принцессы Дианы из сапфира и бриллиантов, а также золотыми сережками и маленьким клатчем.

Фото: (instagram.com/kensingtonroyal)

Как всегда, Кейт много улыбалась и с удовольствием пообщалась с маленькими учащимися школ, а также получила от них трогательные подарки.

Фото: (twitter.com/kensingtonroyal)

Как мама троих детей, ее очень волнуют вопросы здоровья и благополучия молодого поколения.

Фото: (twitter.com/kensingtonroyal)

Кроме того, герцогиня также встретилась с Андрией Зафиракой - первой учительницей из Великобритании, выигравшей приз "Лучший учитель мира".

Видео: (twitter.com/kensingtonroyal)

Напомним, ранее Кейт Миддлтон вместе с супругом принцем Уильямом посетила шотландский город Данди. Для визита герцогиня выбрала стильное пальто в зелено-синюю клетку от Alexander McQueen, которое впервые было замечено на ней семь лет назад.

Мы также писали о том, что Кейт Миддлтон восхитила ярким образом в Королевской опере. 37-летняя герцогиня блистала в пурпурно-фиолетовом костюме из жакета и юбки от Oscar de la Renta и черных туфлях на каблуке.

А также сообщали, как ухаживает за кожей беременная жена принца Гарри Меган Маркл.

Спорные образы Кейт Миддлтон (видео: РБК-Украина)