Як поєднувати головний убір з верхнім одягом: модні правила від стиліста

Восени і взимку настає пора шапок, кепок і капелюхів - і тут виникає питання, як правильно їх підібрати і поєднувати з верхнім одягом, щоб виглядати стильно і в тренді. Стиліст-блогер Stacymills, яка раніше розповіла, як і з чим носити натуральну і екошкіру, поділилася на своїй сторінці в Instagram корисними порадами на цю тему.

Експерт зазначила, що шапок і шарфів може бути кілька в гардеробі і це нормально - мати різні головні убори під різний верхній одяг.

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Найпростіше, що можна придумати - натягнути шапку і шарф одного кольору наборчиком, ще рукавиці туди ж додати і все, приїхали, далі тільки пенсія. Це занадто просто, проявіть свій смак і почуття стилю. Носіть однотонну шапку і шарф у велику клітку, при цьому спокійного кольору пальто. Або взагалі суцільний монохром і бац! червоні шкіряні рукавички. Експерименти зараз дуже вітаються.

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А ось працюючі схеми комбінацій головний убір + верхній одяг:

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З пальто носимо БУДЬ-які сучасні головні убори - від хусток до панамок. Солом'яні капелюхи хіба що не треба.



Ілюстративне фото (instagram.com/stacymills_stylist)⠀

Пуховик. Дуже залежить від моделі пуховика. Якщо він більше на пальто схожий, то дивитися пункт про пальто. Якщо дутий з простежкою, то шапки-біні, панамки, берети і кепі будуть дуже до речі.

Ілюстративне фото (instagram.com/stacymills_stylist)

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Дублянка - авіатор. Я бачу з ними панамки і біні. Головне, не кепі і берет, щоб не бути схожим на таксиста.



Ілюстративне фото (instagram.com/stacymills_stylist)⠀

Чебурашка. Носимо з капелюхами, панамками, біні, беретами і кепі. Всі сучасні головні убори будуть доречні, насправді.



Ілюстративне фото (instagram.com/stacymills_stylist)⠀

Як бачите, шапка-біні самий універсальний боєць в сучасному гардеробі. Підходить під все, йде всім. Вибирайте в'язку побільше, якщо хочете зберегти об'єм на голові.

Ілюстративне фото (instagram.com/stacymills_stylist)

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