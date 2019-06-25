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Дикі танці: Вінні Харлоу продемонструвала новий барвистий образ і дивовижну пластику

Lite » Мода 25.06.2019 - 21:32
Дикі танці: Вінні Харлоу продемонструвала новий барвистий образ і дивовижну пластику
Вінні Харлоу (фото: instagram.com/winnieharlow)

24-річна канадська модель "запалила" на концерті

Вінні Харлоу обожнює тусовки. Дівчина не пропускає жодного музичного фестивалю, а тим більше концерти улюблених виконавців. І відривається вона там на повну! Останні пости на її сторінці в Instagram говорять про те, що знаменита співачка відправилася на черговий з них. До речі, Вінні вирушила в рідну Канаду, звідки виклала серію фото і відео.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Jamaican Canadian (@winnieharlow)

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Jamaican Canadian (@winnieharlow)

Вінні "запалює" (відео: instagram.com/winnieharlow)

Для виходу в світ вона приміряла літнє яскраве вбрання: обтягуючий комбінезон кислотного салатового відтінку, який підкреслив кожен міліметр її бездоганного тіла. Доповнили картину об'ємні кросівки яскраво-білого відтінку, прикраси, а також об'ємна укладка.

Дикі танці: Вінні Харлоу продемонструвала новий барвистий образ і дивовижну пластикуДикі танці: Вінні Харлоу продемонструвала новий барвистий образ і дивовижну пластикуДикі танці: Вінні Харлоу продемонструвала новий барвистий образ і дивовижну пластикуЗнаменита модель приміряла стильний яскравий образ (фото: instagram.com/winnieharlow)

Вона веселилася в компанії друзів, а також виконувала свої знамениті танці. "Кличте мене Мутою! Мене напевно змусили виступити на сцені, але спасибі прайду Торонто за вашу любов і енергію. Я сподіваюся, що всі повернулися додому в безпеці!", – написала популярна канадська модель.

Дикі танці: Вінні Харлоу продемонструвала новий барвистий образ і дивовижну пластику

Супермоделі до лиця всі образи (фото: instagram.com/winnieharlow)

До речі, її активність не вщухає і в звичайному житті. Вінні регулярно займається спортом, а також обожнює бокс, теніс і бадмінтон. Крім того, що такі ігри відмінно позначаються на фігурі, вони ще й дисциплінують, впевнена Харлоу. Не обходиться вона і без уроків від особистого фітнес-тренера. Що стосується харчування, дівчина ні в чому собі не відмовляє, хіба що напередодні показів.

​​​​​Дикі танці: Вінні Харлоу продемонструвала новий барвистий образ і дивовижну пластикуВінні у Парижі (фото: instagram.com/winnieharlow)

Треба зазначити, що зухвало сексуальні вбрання Вінні любить чергувати з жіночними і "легкими". Так, нещодавно вона продемонструвала бездоганний літній образ. Біле коротке плаття з босоніжками на високому каблуці вона одягла для зйомки в Парижі. І воно якнайкраще підкреслило її стрункість, красу і ефектну зовнішність. Шанувальники і модні портали залишилися в захваті.

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