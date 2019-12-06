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На ринку і з сумочкою Louis Vuitton: Наталія Водянова іронізує над своїм минулим

Lite » Мода 06.12.2019 - 19:31
На ринку і з сумочкою Louis Vuitton: Наталія Водянова іронізує над своїм минулим
Наталя Водянова (фото: instagram.com/natasupernova)

Модель вирушила до Італії

Наталя Водянова, яка часто подорожує світом з робочими поїздками, вирушила до Італії на секретний проект, як повідомила вона своїм послідовувачам в Instagram. У звичній манері вона опублікувала масу фото з іронічними підписами. Наприклад, заявила, що першим ділом збирається поїсти джелато, а потім показала щоденник з кумедним підписом: "Божевільні ідеї і інші геніальні речі", тарілку з італійської класикою – сиром і помідорами...

На ринку і з сумочкою Louis Vuitton: Наталія Водянова іронізує над своїм минулимНа ринку і з сумочкою Louis Vuitton: Наталія Водянова іронізує над своїм минулимНа ринку і з сумочкою Louis Vuitton: Наталія Водянова іронізує над своїм минулим

Наталія вирушила до Італії (фото: instagram.com/natasupernova)

А після опублікувала фото, де позує на ринку біля овочів. "Можна вивезти дівчину з села, але село з дівчини – ніколи!" – написала Наталя.

На ринку і з сумочкою Louis Vuitton: Наталія Водянова іронізує над своїм минулимНаталя в Італії на ринку (фото: instagram.com/natasupernova)

Шанувальники побачили в цьому фото і підписі натяк на дитинство Водянової. Нагадаємо, модель відома своє казковою історією. Немов Попелюшка, Наталія з дитинства займалася важкою роботою, а саме – продавала овочі на ринку і допомагала мамі, а після її доля зробила різкий поворот. Проста дівчинка стала моделлю, отримавши до того ж чоловіки лорда. Всі ці події і згадали шанувальники супермоделі і філантропа:

  • Ця фотографія нагадує момент з історії вашого життя
  • Від вас це так миииило
  • Яка мила іронія. Ваша тепла усмішка зігріває навіть через екран
    А самі пам'ятаєте, як торгували?
  • Саме про це і пост. Тут гра слів, гра антуражу овочевої крамниці – історія російської попелюшки, яка зробила себе сама. Браво Наталії за таку милу самоіронію!
  • Найбільш красива і щира дівчина в світі моди! Наталя, Ви чудова.
  • Швидше благородство і природність прекрасні і виглядають добре навіть серед звичайних овочів

На ринку і з сумочкою Louis Vuitton: Наталія Водянова іронізує над своїм минулимНа ринку і з сумочкою Louis Vuitton: Наталія Водянова іронізує над своїм минулимНа ринку і з сумочкою Louis Vuitton: Наталія Водянова іронізує над своїм минулимНа ринку і з сумочкою Louis Vuitton: Наталія Водянова іронізує над своїм минулимНа ринку і з сумочкою Louis Vuitton: Наталія Водянова іронізує над своїм минулимНа ринку і з сумочкою Louis Vuitton: Наталія Водянова іронізує над своїм минулим
Скриншты коментарів під фото Наталії (instagram.com/natasupernova)

Одягнена Наталя, до речі, як завжди стильно. Вона обрала довгу спідницю зі смугастим узором, пісочного відтінку об'ємний светр з розрізами з боків і поясом на талії, які доповнила чорними черевиками на низькому ходу і сумочкою Louis Vuitton на ремені. До речі, цей аксесуар дуже схвилював деяких фоловерів, які поспішили підкреслити, що дівчина з села з такою сумочкою не ходить.

На ринку і з сумочкою Louis Vuitton: Наталія Водянова іронізує над своїм минулимВодянова любить самоіронію (фото: instagram.com/natasupernova)

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