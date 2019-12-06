На ринку і з сумочкою Louis Vuitton: Наталія Водянова іронізує над своїм минулим

Модель вирушила до Італії
Наталя Водянова, яка часто подорожує світом з робочими поїздками, вирушила до Італії на секретний проект, як повідомила вона своїм послідовувачам в Instagram. У звичній манері вона опублікувала масу фото з іронічними підписами. Наприклад, заявила, що першим ділом збирається поїсти джелато, а потім показала щоденник з кумедним підписом: "Божевільні ідеї і інші геніальні речі", тарілку з італійської класикою – сиром і помідорами...
Наталія вирушила до Італії (фото: instagram.com/natasupernova)
А після опублікувала фото, де позує на ринку біля овочів. "Можна вивезти дівчину з села, але село з дівчини – ніколи!" – написала Наталя.
Наталя в Італії на ринку (фото: instagram.com/natasupernova)
Шанувальники побачили в цьому фото і підписі натяк на дитинство Водянової. Нагадаємо, модель відома своє казковою історією. Немов Попелюшка, Наталія з дитинства займалася важкою роботою, а саме – продавала овочі на ринку і допомагала мамі, а після її доля зробила різкий поворот. Проста дівчинка стала моделлю, отримавши до того ж чоловіки лорда. Всі ці події і згадали шанувальники супермоделі і філантропа:
Скриншты коментарів під фото Наталії (instagram.com/natasupernova)
Одягнена Наталя, до речі, як завжди стильно. Вона обрала довгу спідницю зі смугастим узором, пісочного відтінку об'ємний светр з розрізами з боків і поясом на талії, які доповнила чорними черевиками на низькому ходу і сумочкою Louis Vuitton на ремені. До речі, цей аксесуар дуже схвилював деяких фоловерів, які поспішили підкреслити, що дівчина з села з такою сумочкою не ходить.
Водянова любить самоіронію (фото: instagram.com/natasupernova)