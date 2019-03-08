Сльози єдинорога: чарівний дизайн весняного манікюру

Легкий у виконанні, проте дуже ефектний манікюр

Мастера маникюра не перестают удивлять новинками и техниками, еще совсем недавно мы узнали, что французский маникюр можно самостоятельно выполнить за 20 секунд, как перед нами новый легкий и быстрый в исполнении тренд с фантастическим названием — "слезы единорога". Радует и то, что ни одно сказочное животное во время исполнения этой техники не пострадает, а ее для создания потребуется минимум материалов.

В Instagram мастера поделились простой техникой нанесения на топ для гель-лаков небольших отрезочков слюды различных оттенков, после снятия которой остается след в виде стекающей капли. Остается только добавить объема с помощью капельки того же топа и "слеза" готова.

Некоторые мастера декорируют "слезу единорога", например, обрамляют ее узором лака с мелким шиммером, камнями или фольгой.

Стоит отметить, что такой дизайн отлично выглядит как на коротких, так и на длинных ногтях и на любом цвете гель-лака.

Фото: (instagram.com)

В случае обращения к мастеру за красивым декором, стоит однако не забывать и о безопасности. Прежде всего поинтересоваться как и чем обрабатываются инструменты, на которых могут скапливаться опасные для здоровья и жизни грибки или другие инфекции. В нашем материале мы рассказали, что должно вас заинтересовать в маникюрном салоне и описали все этапы самой надежной дезинфекции оборудования и инструментов.

Кроме того, вас может заинтересовать еще одна трендовая техника - "техника одного мазка", которая была придумана еще в 70-е годы прошлого века, однако в современном исполнении получила новую жизнь и огромную популярность.