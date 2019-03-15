Солодка дівчинка: Джіджі Хадід показала дитячі фото з особистого архіву

Американська супермодель засипала мережу дитячими фото

Джиджи Хадид – одна из самых востребованных моделей современности, на счету которой масса контрактов с лучшими мировыми брендами. Поэтому на ее странице в Instagram ежедневно появляются новые кадры со съемочных площадок, показов и фотосессий для глянцевых изданий. Но периодически гламурные фото девушка разбавляет и семейными фото. И особенно она любит выкладывать свои детские снимки.

Так, на днях она буквально засыпала подписчиков кадрами с зимнего отдыха, уровень ми-ми-ми которых просто зашкаливает. Маленькая Джиджи, которой на снимке не дашь больше 3-х лет, позирует на фоне заснеженного пейзажа со своей подружкой, бизнесвумен, дизайнером, блогером и моделью Оливией Перез.

Крошка Джиджи (фото: instagram.com/gigihadid)

"Как насчет того, чтобы быть заснеженными?", – весело прокомментировала 23-летняя супермодель свои фото.

Оливия тут же последовала примеру Джиджи, опубликовав кадр у себя на странице. Еще одно фото, где на ней надеты овальной формы желтые в синей оправе солнцезащитные очки, она шутливо подписала: "Честно говоря, нахожусь в поиске этих очков с 1998 года".

Маленькие Джиджи Хадид и Оливия Перез (фото: instagram.com/gigihadid)

Как обычно, фото набрали почти миллион лайков и тысячи комментариев. И судя по ним, поклонники в восторге от затеи Джиджи делиться снимками из личного архива.

"Какая хорошенькая", "Как мило", "Хочу дочь, как эта милашка", "О боже, какая хорошенькая малышка", "Какие милые щечки", "Дорогая, ты родилась такой милой, а со временем превратилась в настоящую красотку", "Это самое милое фото, какое я видел", – не могут сдержать эмоций фолловеры.

Оливия Перез сегодня (фото: instagram.com/livvperez)

К слову, периодически в аккаунте Джиджи появляются детские фото и с младшей сестрой – 22-летней моделью Беллой Хадид. Но сама Белла крайне редко публикует нечто подобное, отдавая предпочтение более горячим кадрам.

Напомним, ранее Джиджи Хадид разработала линию солнцезащитных очков в стиле большого города.

До этого Джиджи Хадид украсила обложку арабского Vogue.

Также обольстительная внучка Ротару "засветилась" в компании Беллы Хадид.