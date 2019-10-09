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Ікона стилю: Кейт Міддлтон демонструє, з чим поєднувати найбільш модні штани сезону

Lite » Мода 09.10.2019 - 17:22
Ікона стилю: Кейт Міддлтон демонструє, з чим поєднувати найбільш модні штани сезону
Кейт Міддлтон і принц Уїльям (фото: instagram.com/kensingtonroyal)

37-річна герцогиня знову потрапила в саму точку

Кейт Міддлтон вміє зачарувати весь світ своїми образами. Нещодавно вона відвідала лондонський мусульманський центр Aga Khan Centre, куди прийшла в смарагдовій сукні. Цей лук просто підірвав мережу і так сподобався шанувальникам, що весь світ з нетерпінням чекав нові виходи. І ось визнана ікона стилю порадувала новим образом.

Ікона стилю: Кейт Міддлтон демонструє, з чим поєднувати найбільш модні штани сезонуІкона стилю: Кейт Міддлтон демонструє, з чим поєднувати найбільш модні штани сезонуКейт в музеї (фото: instagram.com/kensingtonroyal)

Сьогодні, 9 жовтня, 37-річна Кейт вирушила в лондонський музей природознавства. Для виходу в світ вона вибрала штани від Jigsaw самого трендового фасону: широкі, укорочені, з високою посадкою і стрілками. Особливої чарівності їм надавав і соковитий оливковий відтінок. Ідеальним доповненням до штанів стали бордового відтінку джемпер-водолазка з ажурним візерунком від Warehouse, туфлі на стійкому каблуці від Tod's, класична "стьобана" сумочка Chanel з золотистою фурнітурою, а також сережки з діамантами.

Волосся Кейт, які тепер переливаються спокусливим золотистим відтінком, поклали в об'ємну укладку, а в макіяжі зробили акцент на виразні очі.

Ікона стилю: Кейт Міддлтон демонструє, з чим поєднувати найбільш модні штани сезонуІкона стилю: Кейт Міддлтон демонструє, з чим поєднувати найбільш модні штани сезонуКейт в новому стильному образі (фото: скріншоти instagram.com/catherine_thegreat_duchess)

Як і було заплановано, Міддлтон відвідала науковий центр біорізноманіття Анжели Мармонт, який розташовується в музеї. Ця організація займається дикими тваринами і веде дослідницькі проекти, спрямовані на вивчення видів, представлених у Великобританії.

Кейт є патроном музею з 2013-го року і переконана, що природа – необхідний чинник гармонійного розвитку для фізичного і психічного здоров'я, і дітей в першу чергу. Своїх дітей – 6-річного принца Джорджа і 4-річну принцесу Шарлотту – вона вже давно закохала в цей музей.

Ікона стилю: Кейт Міддлтон демонструє, з чим поєднувати найбільш модні штани сезонуКейт обожнює дітей (фото: instagram.com/kensingtonroyal)

За словами самої герцогині, в дитинстві вона сама часто відвідувала цей музей і надихалася красою природи. Сьогодні ж вона обожнює їздити туди разом з дітьми, які цікавляться всіма експонатами.

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