ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Казкова принцеса: Кейт Міддлтон блищить в розкішному бірюзовому вбранні в Лахорі

Lite » Мода 18.10.2019 - 11:27
Казкова принцеса: Кейт Міддлтон блищить в розкішному бірюзовому вбранні в Лахорі
Кейт Міддлтон (фото: instagram.com/kensingtonroyal)

Герцогиня захоплює красою

Кейт Міддлтон і принц Вільям продовжують свій насичений тур по Пакистану. Наступний пункт зупинки герцогів – мечеть Бадшахі. Це найбільш великий ісламський об'єкт в Лахорі, який розташувався в центрі міста. Герцоги приєдналися до дискусії з лідерами віри, щоб дізнатися, як вони сприяють гармонії у своїх громадах. А також послухали читання Корану. А потім подружжя вирушило, як і було заплановано, в дитяче відділення онкологічної лікарні.

Казкова принцеса: Кейт Міддлтон блищить в розкішному бірюзовому вбранні в ЛахоріКазкова принцеса: Кейт Міддлтон блищить в розкішному бірюзовому вбранні в ЛахоріКазкова принцеса: Кейт Міддлтон блищить в розкішному бірюзовому вбранні в ЛахоріКейт Міддлтон і прнц Вільям мечеті (фото: instagram.com/kensingtonroyal)

Для цього важливого виходу Кейт вибрала знову вбрання в зелених відтінках – нагадаємо, цей колір один з традиційних у жителів Пакистану. На Кейт була надіта бірюзова вільна туніка з оборкою по краю, прикрашена на грудях золотистою вишивкою. Доповнювали її вузькі штани такого ж кольору і шаль із золотистою окантовкою, якою герцогиня прикривала голову під час відвідування мечеті. Волосся, завите хвилями, Кейт ховала під головним убором, а пізніше розпустила. Макіяж вона обрала легких коричневих і жовтих відтінках. Принц був одягнений у світло-сірий костюм, який доповнили блакитна сорочка і чорна краватка.

Казкова принцеса: Кейт Міддлтон блищить в розкішному бірюзовому вбранні в ЛахоріГерцогиня в росокшном образі (фото: instagram.com/kensingtonroyal)

Цей візит виявився нелегким у багатьох сенсах, а на завершення Кейт Міддтон і принца Вільяма чекав неприємний інцидент. Так, під час зворотного шляху – з Лахора в Ісламабад – літак герцогів потрапив в зону турбулентності через негоду. Політ, який зазвичай займає близько 25 хвилин, розтягнувся на 2 години. За словами пасажирів, їх трясло, немов на американських гірках. Пізніше всі зізналися, що ще ніколи нічого подібного не переживали. Пілот двічі намагався сісти в різних аеропортах, але безуспішно. У підсумку було вирішено повернутися в Лахор.

Казкова принцеса: Кейт Міддлтон блищить в розкішному бірюзовому вбранні в ЛахоріГерцоги в Лахорі (фото: instagram.com/kensingtonroyal)

Після приземлення принц Вільям зберігав бадьорість духу і поспішив обійти всіх потрапили в інцидент, намагаючись розвеселити їх. Щоб розрядити обстановку, він пожартував, що сам керував літаком. Сьогодні, 18 жовтня, останній день візиту герцогів, але через виниклої ситуації плани королівських гостей трохи порушилися.

Кейт Міддлтон і принц Вільям мало не загинули в Пакистані Ікона стилю: Кейт Міддлтон демонструє, з чим поєднувати найбільш модні штани сезону
Новини України Кейт МіддлтонПринц Вільям
Styler
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся