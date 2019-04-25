У сексуальному образі в Парижі: розкішна Ірина Шейк блищить на вечірці Jean Paul Gaultier

Ірина Шейк, яка стала обличчям нового аромату Jean Paul Gaultier Scandal a Paris, днями вирушила до Парижа. За своїм звичаєм, зірка не стала поширюватися про мету відвідування французької столиці. Зате опублікувані фото говорять за себе: Ірина позує на балконі готелю на тлі Тріумфальної арки в чорному брючному костюмі в дрібну смужку і з величезним флаконом нового аромату в руках. "Привіт, Париж! І з днем народження, Жан-Поль!" (24 квітня знаменитому дизайнерові виповнилося 67 років).

По всій видимості, 33-річна красуня прибула на вечірку, присвячену запуску парфуму. Подію супермодель широко висвітлила у своїх сторіз. Вона показувала ретельну підготовку, починаючи від нанесення золотої маски для шкіри до створення макіяжу, а потім демонструвала масу фото і відео з самої події.

Ірина Шейк готується до вечірки (фото: instagram.com/irinashayk)

Розкішна Ірина Шейк на вечірці Jean Paul Gaultier (фото: instagram.com/irinashayk)

Крім "винуватців торжества": Шейк і Готьє, тут зібралося безліч знаменитостей, включаючи нового "ангела" Victoria's Secret Алексіну Грем. Івент пройшов в розкішному ресторані, декорованому символічними для аромату деталями.

Ірина Шейк і Алексіна Грем (фото: Jean Paul Gaultier)

Крім численних страв, для гостей підготували і справжнє шоу за участю професійних артистів, які підготували масу відвертих номерів. Так, однією з головних зірок вечора була американська трансексуальна актриса Аллана Старр.

Ірина Шейк і Аллана Старр

Але сама Шейк, зрозуміло, сяяла яскравіше за всіх. Вона була одягнена в довгий чорний піджак з високими розрізами і глибоким декольте, що відкриває розкішні довгі ноги і пишні груди моделі. Доповнили сексуальний образ витончені човники на шпильці і гладка зачіска, не відволікає увагу від чуттєвого макіяжу в нейтральних тонах. Ірина із задоволенням фотографувалася з усіма охочими, танцювала і навіть стала за діджейський пульт.



Цікаво, що однією із зірок рекламної кампанії стала українська модель Алла Костромічева. Але сама дівчина, по всій видимості, на вечірці не була присутня.

Алла Костромічева в рекламній кампанії Jean Paul Gaultier

Нагадаємо, раніше Ірина Шейк показала рідкісне сімейне фото із сестрою і племінниками. Супермодель привітала старшу сестру Тетяну з днем народження.