В сексуальном образе в Париже: роскошная Ирина Шейк блистает на вечеринке Jean Paul Gaultier

Ирина Шейк, которая стала лицом нового аромата Jean Paul Gaultier Scandal a Paris, на днях отправилась в Париж. По своему обыкновению, звезда не стала распространяться о цели посещения французской столицы. Зато опубликовала говорящее за себя фото: Ирина позирует на балконе отеля фоне Триумфальной арки в черном брючном костюме в мелкую полоску и с огромным флаконом нового аромата в руках. "Привет, Париж! И с днем рождения, Жан-Поль!" (24 апреля знаменитому дизайнеру исполнилось 67 лет).

По всей видимости, 33-летняя красавица прибыла на вечеринку, посвященную запуску парфюма. Событие супермодель широко осветила в своих сториз. Она показывала тщательную подготовку, начиная от нанесения золотой маски для кожи до создания макияжа, а затем демонстрировала массу фото и видео с самого события.

Ирина Шейк готовится к вечеринке (фото: instagram.com/irinashayk)

Роскошная Ирина Шейк на вечеринке Jean Paul Gaultier (фото: instagram.com/irinashayk)

Помимо "виновников торжества": Шейк и Готье, здесь собралось множество знаменитостей, включая нового "ангела" Victoria’s Secret Алексину Грэм. Ивент прошел в роскошном ресторане, декорированном символичными для аромата деталями.

Ирина Шейк и Алексина Грэм (фото: Jean Paul Gaultier)

Помимо многочисленных угощений, для гостей подготовили и настоящее шоу с участием профессиональных артистов, которые подготовили массу откровенных номеров. Так, одной из главных звезд вечера была американская транссексуальная актриса Аллана Старр.

Ирина Шейк и Аллана Старр

Но сама Шейк, разумеется, блистала ярче всех. Она была одета в длинный черный пиджак с высокими разрезами и глубоким декольте, открывающими роскошные длинные ноги и пышную грудь модели. Дополнили сексуальный образ утонченные лодочки на шпильке и гладкая укладка, не отвлекающая внимание от чувственного макияжа в нейтральных тонах. Ирина с удовольствием фотографировалась со всеми желающими, танцевала и даже стала за диджейский пульт.



Интересно, что одной из звезд рекламной кампании стала украинская модель Алла Костромичева. Но сама девушка, по всей видимости, на вечеринке не присутствовала.

Алла Костромичева в рекламной кампании Jean Paul Gaultier

Напомним, ранее Ирина Шейк показала редкое семейное фото с сестрой и племянниками. Супермодель поздравила старшую сестру Татьяну с днем рождения.