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Яка ж вона сексуальна! Роузі Хантінгтон-Уайтлі блищить у відвертій фотосесії для Harper's Bazaar

Lite » Мода 21.11.2019 - 20:22
Яка ж вона сексуальна! Роузі Хантінгтон-Уайтлі блищить у відвертій фотосесії для Harper's Bazaar
Роузі Хантінгтон-Уайтлі (фото: instagram.com/rosiehw)

Модель блищить на Harper's Bazaar Греція

Роузі Хантінгтон-Уайтлі останнім часом зайнята численними власними проектами, все менше займаючись рекламою інших брендів. Але фотосесії для глянцевих журналів і раніше займають важливу частину її кар'єри. Особливо важливими для неї особисто є зйомки для Harper's Bazaar: саме це видання послужило поштовхом для початку феєричної кар'єри дівчини. Роузі часто розповідала про це в інтерв'ю і на урочистому вечорі британської версії глянцю пообіцяла завжди підтримувати улюблений журнал.

Яка ж вона сексуальна! Роузі Хантінгтон-Уайтлі блищить у відвертій фотосесії для Harper's BazaarЯка ж вона сексуальна! Роузі Хантінгтон-Уайтлі блищить у відвертій фотосесії для Harper's BazaarЯка ж вона сексуальна! Роузі Хантінгтон-Уайтлі блищить у відвертій фотосесії для Harper's BazaarРоузі в новій фотосесії (фото: instagram.com/harpersbazaargreece)

Але в цей раз знаменита модель працювала для грецького видання. Творці фотосесії вирішили зробити упор на сексуальність дівчини Джейсона Стетхема і її природну красу. Одяг їй підібрали відвертий, часом зухвалий, в дусі 90-х. Вона приміряла сукню на бретелях з леопардовим принтом, надіту разом з панчохами і високими рукавичками, спокусливе чорне боді з накинутим на нього червоним пальто, чорний плащ з лакованої шкіри, об'ємний піджак, надітий на голе тіло, і масу інших стильних речей.

Яка ж вона сексуальна! Роузі Хантінгтон-Уайтлі блищить у відвертій фотосесії для Harper's BazaarЯка ж вона сексуальна! Роузі Хантінгтон-Уайтлі блищить у відвертій фотосесії для Harper's BazaarЯка ж вона сексуальна! Роузі Хантінгтон-Уайтлі блищить у відвертій фотосесії для Harper's BazaarМодель приміряла масу стильних образів (фото: instagram.com/harpersbazaargreece)

Глянець представив одразу 3 обкладинки. На першій Роузі з'явилася в чорній сукні з вирізом, що оголює груди, і в босоніжках на величезних шпильках. Доповнюють лук чорні колготи в горошок, яскравий макіяж і мокра укладка. На другій 32-річна красуня одягнена в чорно-жовті штани зі шкіряною курткою-косухою, під якою тільки чорний бюстгальтер. Завершують образ черевики-козаки, а також сонцезахисні окуляри на шнурку. Модель сидить на яскраво-жовтому авто.

Третя обкладинка не менш сексуальна. Роузі одягнена в картаті штани з широким поясом і чорний бюстгальтер. Через плече вона зухвало перекинула рожевий жакет. Завершують лук сережки-кільця, чоботи і капелюх. Особливого шарму всій картині додає той факт, що Роузі крокує по вулиці.

Яка ж вона сексуальна! Роузі Хантінгтон-Уайтлі блищить у відвертій фотосесії для Harper's BazaarЯка ж вона сексуальна! Роузі Хантінгтон-Уайтлі блищить у відвертій фотосесії для Harper's BazaarЯка ж вона сексуальна! Роузі Хантінгтон-Уайтлі блищить у відвертій фотосесії для Harper's BazaarМодель на нових обкладинках (фото: instagram.com/harpersbazaargreece)

Фото вже встигла показати як сама модель, так і глянець. Так що шанувальники не втомлюються писати свої коментарі під постами, захоплюючись красою Роузі і її стилем.

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