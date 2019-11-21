ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Как же она сексуальна! Роузи Хантингтон-Уайтли блистает в откровенной фотосессии для Harper's Bazaar

Lite » Мода 21.11.2019 - 20:22
Как же она сексуальна! Роузи Хантингтон-Уайтли блистает в откровенной фотосессии для Harper's Bazaar
Роузи Хантингтон-Уайтли (фото: instagram.com/rosiehw)

Модель блистает на Harper's Bazaar Греция

Роузи Хантингтон-Уайтли в последнее время занята многочисленными собственными проектами, все меньше занимаясь рекламой других брендов. Но фотосессии для глянцевых журналов по-прежнему занимают важную часть ее карьеры. Особенно важными для нее лично являются съемки для Harper's Bazaar: именно это издание послужило толчком для начала феерической карьеры девушки. Роузи часто рассказывала об этом в интервью и на торжественном вечере британской версии глянца пообещала всегда поддерживать любимый журнал.

Как же она сексуальна! Роузи Хантингтон-Уайтли блистает в откровенной фотосессии для Harper's BazaarКак же она сексуальна! Роузи Хантингтон-Уайтли блистает в откровенной фотосессии для Harper's BazaarКак же она сексуальна! Роузи Хантингтон-Уайтли блистает в откровенной фотосессии для Harper's BazaarРоузи в новой фотосессии (фото: instagram.com/harpersbazaargreece)

Но в этот раз знаменитая модель работала для грецкого издания. Создатели фотосессии решили сделать упор на сексуальность девушки Джейсона Стетхэма и ее природную красоту. Одежду ей подобрали откровенную, порой вызывающую, в духе 90-х. Она примерила платье на бретельках с леопардовым принтом, надетое вместе с чулками и высокими перчатками, соблазнительное черное боди с накинутым на него красным пальто, черный плащ из лакированной кожи, объемный пиджак, надетый на голое тело, и массу других стильных вещей.

Как же она сексуальна! Роузи Хантингтон-Уайтли блистает в откровенной фотосессии для Harper's BazaarКак же она сексуальна! Роузи Хантингтон-Уайтли блистает в откровенной фотосессии для Harper's BazaarКак же она сексуальна! Роузи Хантингтон-Уайтли блистает в откровенной фотосессии для Harper's BazaarМодель примерила массу стильных образов (фото: instagram.com/harpersbazaargreece)

Глянец представил сразу 3 обложки. На первой Роузи предстала в черном платье с вырезом, открывающим грудь, и в босоножках на огромных шпильках. Дополняют лук черные колготы в горошек, яркий макияж и мокрая укладка. На второй 32-летняя красотка одета в черно-желтые брюки с кожаной курточкой-косухой, под которой только черный бюстгальтер. Завершают образ ботинки-казаки, а также солнцезащитные очки на шнурке. Модель сидит на ярко-желтом авто.

Третья обложка не менее сексуальная. Роузи одета в клетчатые брюки с широким поясом и черный бюстгальтер. Через плечо она дерзко перекинула розовый жакет. Завершают лук серьги-кольца, сапоги и шляпа. Особенного шарма всей картине придает тот факт, что Роузи шагает по улице.

Как же она сексуальна! Роузи Хантингтон-Уайтли блистает в откровенной фотосессии для Harper's BazaarКак же она сексуальна! Роузи Хантингтон-Уайтли блистает в откровенной фотосессии для Harper's BazaarКак же она сексуальна! Роузи Хантингтон-Уайтли блистает в откровенной фотосессии для Harper's BazaarМодель на новых обложках (фото: instagram.com/harpersbazaargreece)

Фото уже успела показать как сама модель, так и глянец. Так что поклонники не устают писать свои комментарии под постами, восхищаясь красотой Роузи и ее стилем.

Полуголая на пляже: Эмили Ратаковски показала соблазнительное тело в экстремальном бикини Ей точно 54? Элизабет Херли покорила идеальной фигурой в сияющем платье
Новости Украины модель
Styler
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь