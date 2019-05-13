Щаслива і сяюча: Наталія Водянова захопила природною красою

Наталя Водянова, як мати 5-х дітей, не могла залишити без уваги День матері, який 12 травня святкував весь світ. Але 37-річна супермодель вирішила не постити фото з дітьми, яких і без того в неї на сторінці маса. Вона підійшла до цього питання оригінально, опублікувавши знімок з милою подушкою, де схематично намальовані її діти і написані їхні імена: Лукас, Нева, Віктор, Макисм і Роман.

"Хай подушка каже!", – написала зірка, додавши також хештег "щасливого Дня матері".



Наталя Водянова незвичайним чином привітала всіх мам (фото: instagram.com/natasupernova)

Виглядає Наталя, як завжди, щасливою і натхненною. На знаменитій красуні надітий яскравою-синій брючний костюм, який підкреслив блакить її очей і свіжість обличчя. Варто відзначити, 37-річна красуня ніколи не приховувала секретів краси і охоче показує свою б'юті-рутину.



Прихильники залишилися в захваті від фото і поспішили висловити свої думки в коментарях: "Справжня леді і мама 5-х! Надихаюся Вами!", "Кумедний і дуже душевненький малюнок на подушці! Клас!", "Яка ідея! Я таку ж змайстрував"...

Також вони не упустили нагоди зробити Наталії комплімент з приводу нев'янучої краси і природності.

"Яка ви завжди дуже природна, без нарощених вій, волосся – дуже мила"

"Яка все-таки красива, Наташа! Дивовижна неповторна жінка".

Ви прекрасні"

"Красуня зовні – краса всередині!"

"Ви дивовижна"

"Кожен раз милуюся Вашими фото, захоплююся Вами"

"Нереальна Жінка і Мама!"

"Яка красуня! Блиск в очах щастя!"...

Наталія Водянова і Антуан Арно в Нью-Йорку (фото: instagram.com/natasupernova)

До речі, нещодавно Водянова разом зі своїм коханим і батьком Максима і Романа – французьким мільйонером Антуаном Арно відвідала Нью-Йорк. На одному з фото, незважаючи на об'ємний светр, шанувальники зуміли розглянути кругленький животик і тут же запідозрили Наталю у 6-й вагітності.

Сама Водянова ніяк не коментує такі чутки. Зараз вона зосереджена на черговому благодійному проекті і роботі свого фонду "Оголені серця". Втім, активна соціальна діяльність ніколи не заважала філантропу і досі однієї з найпопулярніших моделей у світі приділяти час сім'ї і дітям. Так, нещодавно вона влаштувала рідним канікули на півдні Франції.